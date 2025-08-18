Практика судов
  1. В Украине

Получает ли зарплату работник с нефиксированным временем, не выполнявший в течение месяца работу — разъяснение

19:22, 18 августа 2025
Работник с нефиксированным рабочим временем получит зарплату минимум за 32 часа работы, даже если фактически отработал меньше.
Получает ли зарплату работник с нефиксированным временем, не выполнявший в течение месяца работу — разъяснение
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Работники с нефиксированным рабочим временем выполняют задачи только тогда, когда работодатель вовлекает их в работу. Однако часто возникает вопрос, имеет ли такой работник право на оплату, если в течение месяца он вообще не работал.

Трудовой договор с нефиксированным рабочим временем – это особый вид трудового договора, условиями которого не установлено конкретное время выполнения работы, обязанность работника выполнять которую возникает исключительно при предоставлении работодателем предусмотренной настоящим трудовым договором работы без гарантирования того, что такая работа будет предоставляться постоянно, но с соблюдением условий оплаты труда, предусмотренных ст. 21-1 КЗоТ Украины.

Гоструд напоминает, что для работников с нефиксированным рабочим временем установлена минимальная продолжительность работы в месяц — 32 часа.

Даже если в течение календарного месяца фактически было отработано меньше, работодатель обязан оплатить как минимум эти 32 часа.

Размер выплаты определяется согласно условиям, закрепленным в трудовом договоре. Такие гарантии предусмотрены частью 12 статьи 21-1 Кодекса законов о труде Украины.

Таким образом, работник не может остаться без оплаты даже при отсутствии вызовов на работу в течение месяца.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

зарплата

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Директор ГБР Алексей Сухачев надеется, что Верховная Рада рассмотрит возможность продления действия упрощенного порядка возвращения с СЗЧ

Директор ГБР напомнил, что закон, который позволяет военнослужащим добровольно вернуться с СЗЧ, действует до 30 августа 2025 года, и выразил надежду, что Верховная Рада рассмотрит возможность продления действия упрощенного порядка возвращения с СЗЧ.

Кабмин внесет в парламент кодекс законов о Защитниках и Защитницах Независимости и Государственности Украины

В Украине появится кодекс законов о ветеранах — Юлия Свириденко.

Выезд мужчин до 22 лет урегулирует Кабмин своим постановлением — Юлия Свириденко

Изменения в закон для урегулирования вопроса выезда мужчин до 22 лет, по мнению премьер-министра, не нужны — это можно сделать на уровне постановления правительства.

Е-суд, обновление ЦНАП, е-нотариат, Таможенный кодекс и дорожные карты с ЕС — Юлия Свириденко назвала антикоррупционные меры в программе действий правительства

Внедрение е-Суда определено среди антикоррупционных мер в программе действий правительства, но что именно имеется в виду, не конкретизировано.

«Судья рамсы попутал, под ногами земли не видите» – участница судебного процесса вместо изложения аргументов, решила оскорбить судью

Высший совет правосудия попросил Офис Генпрокурора сообщить, что происходит с уголовным производством относительно высказываний в адрес судьи.

Контакты

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Идентификатор медиа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Видео
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Володимир Мойсик
    Володимир Мойсик
    суддя Конституційного Суду України
  • Святослав Гладкий
    Святослав Гладкий
    суддя Рівненського апеляційного суду