Получает ли зарплату работник с нефиксированным временем, не выполнявший в течение месяца работу — разъяснение

Работник с нефиксированным рабочим временем получит зарплату минимум за 32 часа работы, даже если фактически отработал меньше.

Работники с нефиксированным рабочим временем выполняют задачи только тогда, когда работодатель вовлекает их в работу. Однако часто возникает вопрос, имеет ли такой работник право на оплату, если в течение месяца он вообще не работал.

Трудовой договор с нефиксированным рабочим временем – это особый вид трудового договора, условиями которого не установлено конкретное время выполнения работы, обязанность работника выполнять которую возникает исключительно при предоставлении работодателем предусмотренной настоящим трудовым договором работы без гарантирования того, что такая работа будет предоставляться постоянно, но с соблюдением условий оплаты труда, предусмотренных ст. 21-1 КЗоТ Украины.

Гоструд напоминает, что для работников с нефиксированным рабочим временем установлена минимальная продолжительность работы в месяц — 32 часа.

Даже если в течение календарного месяца фактически было отработано меньше, работодатель обязан оплатить как минимум эти 32 часа.

Размер выплаты определяется согласно условиям, закрепленным в трудовом договоре. Такие гарантии предусмотрены частью 12 статьи 21-1 Кодекса законов о труде Украины.

Таким образом, работник не может остаться без оплаты даже при отсутствии вызовов на работу в течение месяца.

