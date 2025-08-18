Чи отримує зарплату працівник з нефіксованим часом, який протягом місяця не виконував роботу — роз’яснення

Працівник з нефіксованим робочим часом отримає зарплату мінімум за 32 години роботи, навіть якщо фактично відпрацював менше.

Працівники з нефіксованим робочим часом виконують завдання лише тоді, коли роботодавець залучає їх до роботи. Однак часто виникає запитання, чи має такий працівник право на оплату, якщо протягом місяця він узагалі не працював.

Трудовий договір з нефіксованим робочим часом – це особливий вид трудового договору, умовами якого не встановлено конкретний час виконання роботи, обов’язок працівника виконувати яку виникає виключно у разі надання роботодавцем передбаченої цим трудовим договором роботи без гарантування того, що така робота буде надаватися постійно, але з дотриманням умов оплати праці, передбачених ст. 21-1 КЗпП України.

Держпраці нагадує, що для працівників із нефіксованим робочим часом встановлено мінімальну тривалість роботи у місяць — 32 години.

Навіть якщо протягом календарного місяця фактично було відпрацьовано менше, роботодавець зобов’язаний оплатити щонайменше ці 32 години.

Розмір виплати визначається відповідно до умов, закріплених у трудовому договорі.Такі гарантії передбачені частиною 12 статті 21-1 Кодексу законів про працю України.

Таким чином, працівник не може залишитися без оплати навіть за умови відсутності викликів на роботу протягом місяця.

