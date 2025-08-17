Зеленский прибыл в Брюссель и встретился с фон дер Ляйен

Зеленский прибыл в Брюссель на заседание «коалиции решительных».

Президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Брюссель, где проведет двустороннюю встречу с президентом Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен и примет участие в заседании «Коалиции решительных». Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Сергей Никифоров.

Известно, что Зеленский уже встретился с фон дер Ляйен.

По итогам встречи с фон дер Ляйен ожидается совместный выход к прессе. После этого Зеленский присоединится к переговорам лидеров «Коалиции решительных», направленной на координацию международной поддержки Украины.

