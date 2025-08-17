Зеленський прибув до Брюсселя та зустрівся із фон дер Ляєн

Зеленський прибув до Брюсселя на засідання «коаліції рішучих».

Президент України Володимир Зеленський прибув до Брюсселя, де проведе двосторонню зустріч із президенткою Європейської комісії Урсулою фон дер Ляєн і візьме участь у засіданні «Коаліції рішучих». Про це повідомив прессекретар глави держави Сергій Никифоров.

Відомо, що Зеленський вже зустрівся з фон дер Ляєн.

За підсумками зустрічі із фон дер Ляєн очікується спільний вихід до преси. Після цього Зеленський долучиться до переговорів лідерів «Коаліції рішучих», спрямованої на координацію міжнародної підтримки України.

