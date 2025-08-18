Зеленский прибыл в Белый дом для переговоров с Трампом, видео

Владимир Зеленский и Дональд Трамп проведут переговоры в Вашингтоне.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Белый дом в Вашингтоне для встречи с президентом США Дональдом Трампом.

Президент США встретил украинского коллегу на крыльце Белого дома.

Украинскую делегацию возглавляет президент Владимир Зеленский. В ее состав входят: руководитель Офиса президента Андрей Ермак, секретарь Совета национальной безопасности и обороны Рустем Умеров, посол Украины в США Оксана Маркарова, заместитель министра иностранных дел Сергей Кислица, заместитель руководителя Офиса президента Евгений Палиса.

Со стороны США во встрече примут участие: вице-президент Джеймс Венс, государственный секретарь Марко Рубио, специальные представители Стив Виткофф и Кит Келлог, глава аппарата Белого дома Сьюзи Уайлс.

Среди европейских лидеров, которые уже прибыли: президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен, премьер-министр Великобритании Кир Стармер, генеральный секретарь НАТО Марк Рютте, премьер-министр Италии Джорджия Мелони, президент Финляндии Александер Стубб, канцлер Германии Фридрих Мерц, президент Франции Эммануэль Макрон.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский провел переговоры с лидерами Финляндии, Великобритании, Италии, Европейской комиссии и генеральным секретарем НАТО, чтобы согласовать общую позицию накануне встречи с президентом США Дональдом Трампом.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.