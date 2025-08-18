Война будет продолжаться, если не состоится трехсторонняя встреча, – заявил Трамп, добавив, что Путин ожидает звонка

Трамп заявил, что планирует телефонный разговор с Путиным по поводу Украины.

Во время встречи в Вашингтоне президент США Дональд Трамп заявил, что боевые действия в Украине будут продолжаться, если не удастся организовать трехстороннюю встречу. Об этом он сказал журналистам в ответ на вопрос, ожидал ли он большего от недавнего саммита с Путиным.

«Я только что говорил президенту... Я только что косвенно разговаривал с президентом Путиным, и мы проведем телефонный разговор сразу после этих встреч сегодня», – отметил Трамп. Он добавил: «И у нас может быть трилат, а может и не быть – если у нас его нет, то бои продолжаются».

Трамп подчеркнул, что результат зависит от переговоров: «И если мы это сделаем, у нас есть неплохие шансы, я думаю, если у нас будет трехсторонний разговор, есть неплохие шансы, возможно, положить этому конец». Он также отметил, что Путин ждет его звонка после окончания текущих консультаций.

Ранее в ходе встречи президент Украины Владимир Зеленский подтвердил готовность к трехсторонним переговорам с участием его, Путина и Трампа.

