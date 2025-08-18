Практика судов
  1. В Украине
  2. / В мире

Война будет продолжаться, если не состоится трехсторонняя встреча, – заявил Трамп, добавив, что Путин ожидает звонка

21:25, 18 августа 2025
Трамп заявил, что планирует телефонный разговор с Путиным по поводу Украины.
Война будет продолжаться, если не состоится трехсторонняя встреча, – заявил Трамп, добавив, что Путин ожидает звонка
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Во время встречи в Вашингтоне президент США Дональд Трамп заявил, что боевые действия в Украине будут продолжаться, если не удастся организовать трехстороннюю встречу. Об этом он сказал журналистам в ответ на вопрос, ожидал ли он большего от недавнего саммита с Путиным.

«Я только что говорил президенту... Я только что косвенно разговаривал с президентом Путиным, и мы проведем телефонный разговор сразу после этих встреч сегодня», – отметил Трамп. Он добавил: «И у нас может быть трилат, а может и не быть – если у нас его нет, то бои продолжаются».

Трамп подчеркнул, что результат зависит от переговоров: «И если мы это сделаем, у нас есть неплохие шансы, я думаю, если у нас будет трехсторонний разговор, есть неплохие шансы, возможно, положить этому конец». Он также отметил, что Путин ждет его звонка после окончания текущих консультаций.

Ранее в ходе встречи президент Украины Владимир Зеленский подтвердил готовность к трехсторонним переговорам с участием его, Путина и Трампа.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

США путин Дональд Трамп война Владимир Зеленский

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Директор ГБР Алексей Сухачев надеется, что Верховная Рада рассмотрит возможность продления действия упрощенного порядка возвращения с СЗЧ

Директор ГБР напомнил, что закон, который позволяет военнослужащим добровольно вернуться с СЗЧ, действует до 30 августа 2025 года, и выразил надежду, что Верховная Рада рассмотрит возможность продления действия упрощенного порядка возвращения с СЗЧ.

Кабмин внесет в парламент кодекс законов о Защитниках и Защитницах Независимости и Государственности Украины

В Украине появится кодекс законов о ветеранах — Юлия Свириденко.

Выезд мужчин до 22 лет урегулирует Кабмин своим постановлением — Юлия Свириденко

Изменения в закон для урегулирования вопроса выезда мужчин до 22 лет, по мнению премьер-министра, не нужны — это можно сделать на уровне постановления правительства.

Е-суд, обновление ЦНАП, е-нотариат, Таможенный кодекс и дорожные карты с ЕС — Юлия Свириденко назвала антикоррупционные меры в программе действий правительства

Внедрение е-Суда определено среди антикоррупционных мер в программе действий правительства, но что именно имеется в виду, не конкретизировано.

«Судья рамсы попутал, под ногами земли не видите» – участница судебного процесса вместо изложения аргументов, решила оскорбить судью

Высший совет правосудия попросил Офис Генпрокурора сообщить, что происходит с уголовным производством относительно высказываний в адрес судьи.

Контакты

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Идентификатор медиа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Видео
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Володимир Мойсик
    Володимир Мойсик
    суддя Конституційного Суду України
  • Святослав Гладкий
    Святослав Гладкий
    суддя Рівненського апеляційного суду