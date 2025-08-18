Війна триватиме, якщо не буде тристоронньої зустрічі, – заявив Трамп, додавши, що Путін очікує дзвінка

Трамп заявив, що планує телефонну розмову з Путіним щодо України.

Під час зустрічі у Вашингтоні, президент США Дональд Трамп заявив, що бойові дії в Україні триватимуть, якщо не вдасться організувати тристоронню зустріч. Про це він сказав журналістам у відповідь на питання, чи очікував він більшого від нещодавнього саміту з Путіним.

«Я щойно казав президенту... Я щойно опосередковано розмовляв з президентом Путіним, і ми проведемо телефонну розмову одразу після цих зустрічей сьогодні», – зазначив Трамп. Він додав: «І в нас може бути трилат, а може й не бути — якщо в нас його немає, то бої продовжуються».

Трамп підкреслив, що результат залежить від переговорів: «І якщо ми це зробимо, у нас є непогані шанси, я думаю, якщо у нас буде трилат, є непогані шанси, можливо, покласти цьому край». Він також зауважив, що Путін чекає його дзвінка після закінчення поточних консультацій.

Раніше в ході зустрічі президент України Володимир Зеленський підтвердив готовність до тристоронніх переговорів за участю нього, Путіна та Трампа.

