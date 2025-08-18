Практика судів
Україна готова до тристоронніх зустрічей, – Зеленський в Овальному кабінеті

20:38, 18 серпня 2025
Президент України заявив про готовність до переговорів із Росією.
Україна готова до тристоронніх зустрічей, – Зеленський в Овальному кабінеті
У Вашингтоні розпочалася зустріч між президентом України Володимиром Зеленським і президентом США Дональдом Трампом в Овальному кабінеті Білого дому. Володимир Зеленський заявив про готовність до тристоронньої зустрічі, включно з участю Росії.

Заява пролунала на тлі запитання, чи готовий Зеленський «надіслати українських солдат на смерть» або «змінити кордони».

Зеленський відповів, посилаючись на складну ситуацію: «Ми щодня зазнаємо нападів. Нам потрібно зупинити цю війну, щоб зупинити Росію, і нам потрібна підтримка, американських та європейських партнерів», додаючи:

«Ми зробимо все можливе для цього. Ми показуємо, що ми сильні люди, і ми підтримали ідею президента Трампа зупинити цю війну. Ми готові до тристоронньої [зустрічі з Путіним]».

США Дональд Трамп Володимир Зеленський

Стрічка новин

Директор ДБР Олексій Сухачов сподівається, що Верховна Рада розгляне можливість продовження дії спрощеного порядку повернення із СЗЧ

Директор ДБР нагадав, що закон, який дозволяє військовослужбовцям добровільно повернутися із СЗЧ діє до 30 серпня 2025 року та висловив сподівання, що Верховна Рада розгляне можливість продовження дії спрощеного порядку повернення із СЗЧ.

Кабмін внесе до парламенту кодекс законів про Захисників та Захисниць Незалежності та Державності України

В Україні з’явиться кодекс законів про ветеранів – Юлія Свириденко.

Виїзд чоловіків до 22 років врегулює Кабмін своєю постановою — Юлія Свириденко

Зміни до закону для врегулювання питання виїзду чоловіків до 22 років, на думку прем’єр-міністра, не потрібні – це можна зробити на рівні постанови уряду.

Е-суд, оновлення ЦНАП, е-нотаріат, Митний кодекс і дорожні карти з ЄС – Юлія Свириденко назвала антикорупційні заходи у програмі дій уряду

Впровадження е-Суду визначено серед антикорупційних заходів в програмі дій уряду, але що саме мається на увазі – не конкретизовано.

«Суддя рамси попутав, під ногами землі не бачите» – учасниця судового процесу замість викладення аргументів, вирішила образити суддю

Вища рада правосуддя попросила Офіс Генпрокурора повідомити, що відбувається з кримінальним провадженням стосовно висловлювань на адресу судді.

