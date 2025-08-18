Україна готова до тристоронніх зустрічей, – Зеленський в Овальному кабінеті

Президент України заявив про готовність до переговорів із Росією.

У Вашингтоні розпочалася зустріч між президентом України Володимиром Зеленським і президентом США Дональдом Трампом в Овальному кабінеті Білого дому. Володимир Зеленський заявив про готовність до тристоронньої зустрічі, включно з участю Росії.

Заява пролунала на тлі запитання, чи готовий Зеленський «надіслати українських солдат на смерть» або «змінити кордони».

Зеленський відповів, посилаючись на складну ситуацію: «Ми щодня зазнаємо нападів. Нам потрібно зупинити цю війну, щоб зупинити Росію, і нам потрібна підтримка, американських та європейських партнерів», додаючи:

«Ми зробимо все можливе для цього. Ми показуємо, що ми сильні люди, і ми підтримали ідею президента Трампа зупинити цю війну. Ми готові до тристоронньої [зустрічі з Путіним]».

