Зеленський прибув до Білого дому для переговорів із Трампом, відео

Володимир Зеленський та Дональд Трамп проведуть переговори у Вашингтоні.

Президент України Володимир Зеленський прибув до Білого дому у Вашингтоні для зустрічі президентом США Дональдом Трампом.

Президент США зустрів українського колегу на ганку Білого дому.

Українську делегацію очолює президент Володимир Зеленський. До її складу входять: керівник Офісу президента Андрій Єрмак, секретар Ради національної безпеки і оборони Рустем Умєров, посол України в США Оксана Маркарова, заступник міністра закордонних справ Сергій Кислиця, заступник керівника Офісу президента Євген Паліса.

З боку США в зустрічі візьмуть участь: віцепрезидент Джеймс Венс, державний секретар Марко Рубіо, спеціальні представники Стів Віткофф і Кіт Келлог, очільниця апарату Білого дому Сьюзі Вайлс.

Серед європейських лідерів, які вже прибули: президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн, прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер, генеральний секретар НАТО Марк Рютте, прем'єр-міністерка Італії Джорджія Мелоні, президент Фінляндії Александер Стубб, канцлер Німеччини Фрідріх Мерц, президент Франції Еммануель Макрон.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський провів переговори з лідерами Фінляндії, Великої Британії, Італії, Європейської комісії та генеральним секретарем НАТО, щоб узгодити спільну позицію напередодні зустрічі з президентом США Дональдом Трампом.

