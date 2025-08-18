Украина готова к трехсторонним встречам, – Зеленский в Овальном кабинете

Президент Украины заявил о готовности к переговорам с Россией.

В Вашингтоне началась встреча между президентом Украины Владимиром Зеленским и президентом США Дональдом Трампом в Овальном кабинете Белого дома. Владимир Зеленский заявил о готовности к трехсторонней встрече, включая участие России.

Заявление прозвучало на фоне вопроса, готов ли Зеленский «послать украинских солдат на смерть» или «изменить границы».

Зеленский ответил, ссылаясь на сложную ситуацию: «Мы ежедневно подвергаемся нападениям. Нам нужно остановить эту войну, чтобы остановить Россию, и нам нужна поддержка американских и европейских партнеров», добавив:

«Мы сделаем все возможное для этого. Мы показываем, что мы сильные люди, и мы поддержали идею президента Трампа остановить эту войну. Мы готовы к трехсторонней [встрече с Путиным]».

