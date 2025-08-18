В Украине появятся гранты до 100 млн грн на создание заводов по оборонному производству

Украина запускает грантовые программы для производителей ракет, дронов и взрывчатых веществ.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Украина запустит новые грантовые программы для производителей ракет, взрывчатых веществ и автономных дронов. Об этом сообщил первый вице-премьер-министр – министр цифровой трансформации Михаил Федоров во время презентации проекта Программы действий правительства в Киеве.

«Грантовая программа, которую мы анонсируем на следующей неделе, – это ракетная программа. Это и крылатые ракеты, и баллистические, и малой дальности, которые можно использовать для ПВО. Мы уже примерно 20 продуктов поддержали в ракетной программе, вы видите сейчас новый, и другие ракеты», – отметил Федоров.

Он уточнил, что гранты на производство взрывчатых веществ будут значительными – более 100 млн грн. Эти средства будут направляться на создание «под ключ» заводов, которые будут использовать инновационные технологии.

Отдельно Федоров подчеркнул программу поддержки автономных дронов: «И (грантовая программа на) автономные дроны, потому что у нас никогда не будет больше людей, чем у россиян, но автономность дронов нужно повысить, делать все, чтобы мы могли работать в условиях РЭБ, который сейчас развивается, и в других сложных условиях, где есть проблема с пехотой».

По словам министра, нынешние гранты составляют 0,5 млн грн, 1 млн грн, 2 млн грн или 4 млн грн, но для новых программ суммы будут больше. Точные размеры финансирования объявят на следующей неделе.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.