В Україні з’являться гранти до 100 млн грн на створення заводів з оборонного виробництва

Україна запускає грантові програми для виробників ракет, дронів та вибухових речовин.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Україна запустить нові грантові програми для виробників ракет, вибухових речовин та автономних дронів. Про це повідомив перший віцепрем’єр-міністр – міністр цифрової трансформації Михайло Федоров під час презентації проєкту Програми дій уряду в Києві.

«Грантова програма, яку ми анонсуємо наступного тижня, – це ракетна програма. Це і крилаті ракети, і балістичні, і малої дальності, які можна використовувати для ППО. Ми вже приблизно 20 продуктів підтримали в ракетній програмі, ви бачите зараз новий, і інші ракети», – зазначив Федоров.

Він уточнив, що гранти на виробництво вибухових речовин будуть значними – понад 100 млн грн. Ці кошти спрямовуватимуться на створення «під ключ» заводів, які використовуватимуть інноваційні технології.

Окремо Федоров наголосив на програмі підтримки автономних дронів: «І (грантова програма на) автономні дрони, тому що в нас ніколи не буде більше людей, ніж у росіян, але автономність дронів потрібно підвищити, робити все, щоб ми могли працювати в умовах РЕБу, який зараз розвивається, і в інших складних умовах, де є проблема з піхотою».

За словами міністра, нинішні гранти становлять 0,5 млн грн, 1 млн грн, 2 млн грн або 4 млн грн, але для нових програм суми будуть більшими. Точні розміри фінансування оголосять наступного тижня.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.