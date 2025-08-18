Парламент хочет четкой процедуры принятия на себя обязательств — чтобы мы не узнавали об этом за несколько минут до того, как оно войдет в парламент — Стефанчук

Мы не самураи, что нам просто нужно пройти путь — Руслан Стефанчук.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Председатель Верховной Рады Руслан Стефанчук во время своего выступления в рамках презентации программы действий правительства 18 августа акцентировал внимание на том, что Верховная Рада ожидает от Кабмина системного и целостного видения реализации пути в направлении интеграции в ЕС и НАТО.

«Я бы очень хотел, чтобы это касалось не просто точечных изменений, а было направлено на результат.

Евроинтеграция — это не просто путь. Мы не самураи, что нам просто нужно пройти путь. Должна быть определена цель внутренних и внешних реформ украинского общества», — подчеркнул он.

Руслан Стефанчук отметил, что нужно также работать с содержанием.

«Буду очень благодарен, когда мы прекратим просто «перебрасывание» законов, а перейдем к дискуссии: что нужно для Украины, как мы должны отстаивать свои национальные интересы, объединенные в ЕС.

Я не буду углубляться в то, сколько мы всего приняли. Я смотрю на Андрея Мотовиловца (заместитель председателя фракции «Слуга народа» — прим. ред.) и иногда у меня по спине мурашки бегут. Но, Андрей, нам нужна твоя системная работа и дискуссия о содержании. Нам нужно, чтобы мы понимали, как это повлияет на будущее Украины.

Вчера президиум парламента и еще 35 депутатов зарегистрировали законопроект, который сделает «фаст-трек» для принятия евроинтеграционных законов. Сразу скажу, что это будет непростой закон по прохождению в парламенте. Но это будет та дискуссия, к которой мы готовы. Потому что она определяет именно ответственность за правительством в реализации программы, связанной с евроинтеграцией. Парламент бесспорно подключится», — подчеркнул Стефанчук.

Ранее «Судебно-юридическая газета» писала, что такой «фаст-трек» предусматривает законопроект 13653, которым предлагается упростить процедуру рассмотрения законопроектов, касающихся вступления Украины в ЕС.

Руслан Стефанчук подчеркнул важность вопроса финансовой стабильности Украины. «Мы можем много строить проектов, но без постоянного финансирования не можем их реализовать. Поэтому вопросы Ukraine Facility, МВФ, Всемирного банка, других договоренностей — это вопросы, которые украинский парламент готов выполнять.

Но, опять же, мы хотим четкой, понятной и прозрачной процедуры принятия на себя обязательств. Чтобы мы не узнавали об этом за несколько минут до того, как оно войдет в парламент.

Украинский парламент готов отстаивать вместе с правительством все положения украинской Конституции: что мы можем, что не можем», — отметил спикер.

Также он напомнил о том, что с военным положением связана значительная часть законодательства, и часть норм законов утрачивает силу с его завершением, а другой массив норм — наоборот — вступает в силу. Об этом тоже, по его словам, не стоит забывать.

Кроме того, парламент готов работать над новым Трудовым и Жилищным кодексами, новым КУоАП совместно с правительством.

Автор: Наталя Мамченко

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.