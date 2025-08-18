Практика судів
Парламент прагне чіткої процедури прийняття на себе зобов’язань – щоб ми не дізнавалися про це за кілька хвилин до того, як воно увійде до парламенту – Стефанчук

15:06, 18 серпня 2025
Голова Верховної Ради Руслан Стефанчук під час свого виступу у рамках презентації програми дій уряду 18 серпня акцентував увагу на тому, що Верховна Рада очікує на системне і цілісне бачення реалізації шляху в напрямі інтеграції до ЄС і НАТО від Кабміну.

«Я би дуже хотів, щоб це стосувалося не просто точкових змін, а було спрямоване на результат.

Євроінтеграція – це не просто шлях. Ми не самураї, що нам просто треба пройти шлях. Має бути визначена мета внутрішніх і зовнішніх реформ українського суспільства», підкреслив він.

Руслан Стефанчук наголосив, що потрібно також працювати зі змістами.

«Буду дуже вдячним, коли ми припинимо просто «перекидування» законів, а перейдемо до дискусії – що потрібно для України, як ми повинні відстоювати свої національні інтереси, об’єднані в ЄС.

Я не буду заглиблюватися у те, скільки ми всього прийняли. Я дивлюся на Андрія Мотовиловця (заступник голови фракції «Слуга народу» - прим. ред.) й інколи у мене по спині хапають сироти. Але, Андрію, нам потрібна твоя системна робота і дискусія про змісти. Нам потрібно, щоб ми розуміли, як це вплине на майбутнє України.

Вчора президія парламенту і ще 35 депутатів зареєстрували законопроект, який зробить «фаст-трек» для прийняття євроінтеграційних законів. Відразу скажу, що це буде непростий закон по проходженню в парламенті. Але це буде та дискусія, до якої ми готові. Бо вона визначає саме відповідальність за урядом у реалізації програми, пов’язаної з євроінтеграцією. Парламент безперечно підключиться» – підкреслив Стефанчук.

Раніше «Судово-юридична газета» писала, що такий «фаст-трек» передбачає законопроект 13653, яким пропонується спростити процедуру розгляду законопроектів, що стосуються вступу України до ЄС.

Руслан Стефанчук наголосив на важливості питання фінансової стабільності України.

«Ми можемо багато будувати проектів, але без постійного фінансування не можемо їх реалізувати.

Тому питання Ukraine Facility, МВФ, Світового банку, інших домовленостей – це питання, які український парламент готовий виконувати.

Але, знову ж таки, ми хочемо чіткої, зрозумілої і прозорої процедури прийняття на себе зобов’язань. Щоб ми не дізнавалися про це за кілька хвилин до того, як воно увійде до парламенту.

Український парламент готовий відстоювати разом з урядом всі положення української Конституції – що ми можемо, що не можемо», зазначив спікер.

Також він нагадав про те, що з воєнним станом пов’язана значна частина законодавства, і частина норм законів втрачає силу з його завершенням, а інший масив норм – навпаки – набуває сили. Про це теж, за його словами, не варто забувати.

Крім того, парламент готовий працювати над новим Трудовим і Житловим кодексами, новим КУпАП спільно з урядом.

Автор: Наталя Мамченко

