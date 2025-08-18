Трамп пообещал Украине «очень хорошую защиту»

США и Европа разделят ответственность за безопасность Украины, заявил Трамп.

Во время общения с прессой вместе с Президентом Украины Владимиром Зеленским Президент США Дональд Трамп заявил, что Украина получит определенные гарантии безопасности при участии Соединенных Штатов.

Во время выступления Трамп отметил: «Будет много, будет много помощи, когда дело доходит до безопасности. Будет много помощи. Это будет хорошо». Он добавил, что Европа, как первая линия обороны, будет играть ключевую роль, но США также возьмут на себя часть ответственности.

«Мы предоставим им очень хорошую защиту, очень хорошую безопасность. Это часть дела», – уточнил он.

«Сейчас в другой комнате нас ждут люди. Все они приехали из Европы — влиятельные люди в Европе — и они хотят обеспечить защиту. Они очень решительно настроены, и мы им в этом поможем», — добавил президент США.

