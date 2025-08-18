Трамп пообіцяв Україні «дуже хороший захист»

США та Європа розділять відповідальність за безпеку України – заявив Трамп.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Президент США Дональд Трамп заявив, що Україна отримає певні гарантії безпеки за участі Сполучених Штатів.

Під час виступу Трамп зазначив: «Буде багато, буде багато допомоги, коли справа доходить до безпеки. Буде багато допомоги. Це буде добре». Він додав, що Європа, як перша лінія оборони, відіграватиме ключову роль, але США також візьмуть на себе частину відповідальності.

«Ми надамо їм дуже хороший захист, дуже добру безпеку. Це частина справи», – уточнив він.

Коментуючи відсутність рішення про вступ України до НАТО, Трамп зауважив: «А люди, які чекають на нас [лідерів Європи та НАТО]... Я думаю, що вони дуже схожі на нас. Вони хочуть допомогти».

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.