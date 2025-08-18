В Донецкой области разоблачили продавщицу, которая собирала разведданные для атак на Дружковку

Под предлогом непринужденных бесед с посетителями магазина женщина узнавала нужную информацию, а дома через окно фиксировала перемещение военной техники ВСУ.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

СБУ задержала агента ФСБ в Донецкой области, которая собирала данные для атак на Дружковку.

По данным СБУ, она разведывала позиции украинских войск для подготовки новых попыток россиян прорваться на Краматорском направлении, где продолжаются ожесточенные бои.

Агентом оказалась продавец местного магазина.

Для сбора разведывательных данных она выспрашивала информацию под видом бытовых разговоров с посетителями торгового заведения и снимала военные колонны ВСУ из окна своего дома.

Больше всего врага интересовали координаты запасных командных пунктов и логистических составов ВСУ, по которым рашисты готовили удары управляемыми авиабомбами.

Также россияне надеялись отследить боевые позиции украинской артиллерии, сдерживающей атаки кафиров в направлении прифронтового города.

Женщина была задержана и объявлена подозрением в государственной измене.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.