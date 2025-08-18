На Донеччині викрили продавчиню, яка збирала розвіддані для атак на Дружківку

Під приводом невимушених бесід із відвідувачами крамниці жінка дізнавалася потрібну їй інформацію, а вдома через вікно фіксувала переміщення військової техніки ЗСУ.

СБУ затримала агентку ФСБ у Донецькій області, яка збирала дані для атак на Дружківку.

За даними СБУ, вона розвідувала позиції українських військ для підготовки нових спроб росіян прорватися на Краматорському напрямку, де тривають запеклі бої.

Агенткою виявилася продавчиня місцевого магазину.

Для збору розвідувальних дани вона випитувала інформацію під виглядом побутових розмов з відвідувачами торговельного закладу та знімала військові колони ЗСУ із вікна свого будинку.

Найбільше ворога цікавили координати запасних командних пунктів та логістичних складів ЗСУ, по яких рашисти готували удари керованими авіабомбами.

Також росіяни сподівалися відстежити бойові позиції української артилерії, котра стримує атаки окупантів у напрямку прифронтового міста.

Жінку затримали та оголосили підозру у державній зраді.

