Сын кронпринцессы Норвегии Мариус Хойби обвиняется в избиениях и насилии

Сын кронпринцессы Метте-Марит Мариус Хойби предстанет перед судом в 2026 году.

Фото: reuters

28-летний Мариус Борг Хойби, сын кронпринцессы Норвегии Метте-Марит и пасынок кронпринца Гокона, получил обвинения в 32 преступлениях, включая изнасилование, домашнее насилие и избиения. Об этом сообщило агентство Reuters.

После годичного расследования полиции Хойби, который не имеет королевского титула и не входит в линию престолонаследия, предстанет перед судом в начале 2026 года. По самым тяжким обвинениям ему грозит до 10 лет тюремного заключения, заявил прокурор Стурла Генриксбьо на пресс-конференции. «Виновен ли он – решат судьи», – добавил он.

Обвинения включают один случай изнасилования с половым актом и три случая изнасилования без него, часть из которых Хойби якобы снимал на телефон. Его адвокат Эллен Холагер Анденес сообщила, что Хойби отрицает самые серьезные обвинения, в частности в изнасиловании и домашнем насилии.

Расследование началось в августе 2024 года, когда полиция объявила Хойби подозреваемым в избиении женщины, с которой он находился в отношениях. В ноябре 2024 года его задержали на неделю для дальнейшего расследования.

