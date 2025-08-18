Практика судів
Син кронпринцеси Норвегії Маріус Хойбі звинувачується у побиттях та насильстві

20:52, 18 серпня 2025
Син кронпринцеси Метте-Маріт Маріус Хойбі постане перед судом у 2026 році.
Син кронпринцеси Норвегії Маріус Хойбі звинувачується у побиттях та насильстві
Фото: reuters
28-річний Маріус Борг Хойбі, син кронпринцеси Норвегії Метте-Маріт і пасинок кронпринца Гокона, отримав звинувачення у 32 злочинах, включно зі зґвалтуванням, домашнім насильством і побиттям. Про це повідомило агентство Reuters.

Після річного розслідування поліції Хойбі, який не має королівського титулу та не входить до лінії престолонаступництва, постане перед судом на початку 2026 року. За найтяжчими звинуваченнями йому загрожує до 10 років ув’язнення, заявив прокурор Стурла Генріксбьо на пресконференції. «Чи є він винним – вирішать судді», – додав він.

Обвинувачення включають один випадок зґвалтування із статевим актом і три випадки зґвалтування без нього, частину з яких Хойбі нібито знімав на телефон. Його адвокатка Еллен Холагер Анденес повідомила, що Хойбі заперечує найсерйозніші звинувачення, зокрема щодо зґвалтування та домашнього насильства.

Розслідування розпочалося в серпні 2024 року, коли поліція оголосила Хойбі підозрюваним у побитті жінки, з якою він перебував у стосунках. У листопаді 2024 року його затримали на тиждень для подальшого розслідування.

суд насильство Норвегія

