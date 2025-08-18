Директор ГБР Алексей Сухачев надеется, что Верховная Рада рассмотрит возможность продления действия упрощенного порядка возвращения с СЗЧ

Директор ГБР напомнил, что закон, который позволяет военнослужащим добровольно вернуться с СЗЧ, действует до 30 августа 2025 года, и выразил надежду, что Верховная Рада рассмотрит возможность продления действия упрощенного порядка возвращения с СЗЧ.

Директор Государственного бюро расследований Алексей Сухачев напомнил, что закон, который позволяет военнослужащим добровольно вернуться с СЗЧ (самовольное оставление части), действует до 30 августа 2025 года и выразил надежду, что Верховная Рада рассмотрит возможность продления действия упрощенного порядка возвращения с СЗЧ. Об этом он заявил во время рабочей встречи с руководством Национальной полиции и Вооруженных Сил по поводу усиления взаимодействия в противодействии самовольному оставлению частей военнослужащими.

В совещании приняли участие глава Национальной полиции Иван Выговский, командующий Сухопутными войсками ВСУ Геннадий Шаповалов, руководитель Военной службы правопорядка ВСУ Виталий Левченко, а также другие представители ГБР, Генерального штаба и Нацполиции.

Алексей Сухачев подчеркнул, что СЗЧ напрямую влияет на боеспособность армии и требует решительной и скоординированной реакции. «Наша задача — не только фиксировать факты самовольного оставления частей, но и находить действенные пути возвращения военнослужащих в строй. Мы должны ориентироваться на потребности военнослужащих. Те, кто осознал свою вину и готов исправить ошибки, должен получить шанс вернуться в подразделения и продолжить защищать государство», — подчеркнул он.

Также Сухачев отметил, что важно, чтобы все сотрудники ТЦК строго придерживались законного порядка действий и прав и свобод граждан, гарантированных Конституцией.

«В стране должен царить Закон и порядок. Даже в такое сложное время уважение друг к другу, тем более — к военным, должно стать национальным приоритетом», — резюмировал он.

Участники совещания согласились, что для лучшей эффективности этой работы необходима четкая координация между ГБР, Нацполицией, Военной службой правопорядка и командованием воинских частей. Иван Выговский в свою очередь отметил, что «обмен информацией и совместная работа в регионах уже усилена, чтобы каждый человек, который самовольно оставил часть, мог вернуться в армию и сделал это быстро, без помех». Геннадий Шаповалов добавил, что сейчас ведется системная работа по устранению первопричин СЗЧ.

Как ранее писала «Судебно-юридическая газета», в ноябре 2024 года Президент подписал закон №4087-ІХ, согласно которому военнослужащие, совершившие СЗЧ (самовольное оставление части) или дезертирство, должны были вернуться на службу до 1 января 2025 года.

Затем в январе 2025 года Верховная Рада реализовала ранее анонсированное заместителем руководителя Офиса Президента Ириной Верещук предложение продлить срок для добровольного возвращения с СЗЧ и сохранения выплат. Так, в закон о дистанционной постановке призывников на учет через «Резерв+» были добавлены нормы, по которым выплаты будут продлены, если дезертир или военнослужащий, совершивший самовольное оставление части, вернется до 1 марта 2025 года. Соответствующие изменения были предусмотрены принятым в целом как законом законопроектом 12076.

В феврале 2025 года заместитель руководителя Офиса Президента Ирина Верещук призвала военных, которые ушли в СЗЧ, не медлить с возвращением на военную службу и указала, что не следует рассчитывать на дополнительное продление этого срока.

«Советую на дополнительное продление срока не рассчитывать и с возвращением не медлить», — подчеркнула Верещук.

В то же время, 30 апреля 2025 года, Верховная Рада приняла закон (законопроект № 13177), которым продлила действие упрощенного механизма возвращения военнослужащих до 30 августа 2025 года, а также распространила действие этого механизма на военнослужащих, которые самовольно оставили воинские части или места прохождения службы либо же дезертировали в период с 29 ноября 2024 года.

Автор: Наталя Мамченко

