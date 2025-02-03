Ирина Верещук посоветовала военным не рассчитывать на продление срока добровольного возвращения из СЗЧ

Те военнослужащие, желающие добровольно вернуться на службу, должны сделать это до 1 марта.

Заместитель руководителя Офиса Президента Ирина Верещук призывает сбежавших в СЗЧ военных не медлить с возвращением на военную службу.

В частности, она напомнила, что осталось три с половиной недели для добровольного возвращения из СЗЧ и посоветовала не рассчитывать на дополнительное продление этого срока.

«Начался февраль. Осталось три с половиной недели для добровольного возвращения из СЗЧ. Советую на дополнительное продление срока не рассчитывать и с возвращением не тянуть», — подчеркнула Верещук.

Заместитель руководителя ОП подчеркнула, что СЗЧ ни в коем случае не стоит воспринимали, как некую «молодежную забаву или способ уйти в отпуск, полечиться или перевестись в другое подразделение».

По ее мнению, соответствующее законодательство по СЗЧ «отражать справедливость и здравый смысл», но в то же время должно быть достаточно жестким, поскольку речь идет об обороноспособности государства.

Она указала, что большинство случаев СЗЧ происходит не на фронте, а в учебных центрах, а меньше всего СЗЧ – в боевых подразделениях.

Напомним, как писала «Судебно-юридическая газета», Президент Владимир Зеленский подписал закон 4197-IХ (законопроект 12076) о продлении до 1 марта 2025 года срока добровольного возвращения на службу военных, самовольно покинувших часть или совершивших дезертирство. В таком случае они не лишатся своих выплат.

Ранее в ГБР сообщали, что по прибытии в часть военнослужащий должен подать рапорт о возобновлении на службе. С этого момента запускается определенный алгоритм, регламентирующий все последующие этапы возобновления – от оформления документов до возобновления выплат. Также, как отмечалось в ГБР, рапорт можно подать в приложении Армия+.

Добавим, что военнослужащие, самовольно покинувшие воинскую часть после 29 ноября, не могут автоматически освободиться от уголовной ответственности.