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Военные, ушедшие в СЗЧ, имеют возможность вернуться к 1 марта — в ГБР объяснили алгоритм действий

16:59, 15 января 2025
По прибытии в часть военный должен подать рапорт о возобновлении на службе.
Военные, ушедшие в СЗЧ, имеют возможность вернуться к 1 марта — в ГБР объяснили алгоритм действий
иллюстративное фото, источник: 47-я отдельная механизированная бригада
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Как известно, Президент Владимир Зеленский подписал закон о продлении до 1 марта 2025 года срока добровольного возвращения на службу самовольно покинувших часть военных. В Государственном бюро расследований отмечают, что каждый военнослужащий, желающий вернуться на службу, должен прибыть в свою часть, а также, как альтернатива - он может явиться в территориальные подразделения ГБР или Военную службу правопорядка или Нацполиции.

"Минобороны также позволило обратиться в одну из 17 воинских частей из утвержденного Генштабом списка или в одну из 14 рот резерва Нацгвардии", - добавили в Бюро.

По прибытии в часть военнослужащий должен подать рапорт о возобновлении на службе. С этого момента запускается определенный алгоритм, регламентирующий все последующие этапы обновления – от оформления документов до возобновления выплат.

Также рапорт можно подать в приложении Армия+.

В течение 72 часов командир должен возобновить бойца на службе и сообщить об этом правоохранителям.

В ГБР подготовили инфографику по алгоритму возвращения военных, ушедших в СЗЧ.

Как писала «Судебно-юридическая газета», ранее был установлен срок до 1 января, чтобы дезертиры могли вернуться и сохранить денежное довольствие, но парламент решил его продлить.

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