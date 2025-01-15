Оклад 54 тыс грн — НАГС ищет директора Гендепартамента по цифровизации

Документы на должность директора Генерального департамента по цифровизации в сфере государственной службы принимаются до 31 января.

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Национальное агентство Украины по вопросам государственной службы сообщило о наличии вакантной должности — директор Генерального департамента по вопросам цифровизации в сфере государственной службы.

Що пропонується?

роботу в одному з провідних державних органів України;

колектив, об’єднаний ідеєю та цінностями;

стабільні та прозорі умови оплати праці;

професійний розвиток та навчання;

офіційне працевлаштування, зручне місце розташування офісу (вул. Прорізна, 15), комфортні умови роботи.

Завдання, які очікують на директора Генерального департаменту:

формування та реалізація політики у сфері державної служби, зокрема з питань цифровізації у сфері державної служби;

забезпечення розвитку та організаційно-технічних заходів з підтримки та функціонування в НАДС: локальної комп’ютерної мережі та її удосконалення, системи електронного документообігу, електронних інформаційних ресурсів, програмного забезпечення;

забезпечення впровадження, функціонування та розвитку інформаційної системи управління людськими ресурсами в державних органах (HRMIS);

забезпечення адміністрування HRMIS, Єдиного порталу вакансій державної служби, вебпорталу управління знаннями у сфері професійного навчання «Портал управління знаннями»;

забезпечення технічної працездатності автоматизованих робочих місць (АРМ) працівників НАДС;

забезпечення розроблення нормативно-правових актів, підготовки листів, договорів щодо впровадження HRMIS;

здійснення фінансово-економічних розрахунків щодо обсягу фінансових та матеріальних витрат, необхідних для забезпечення формування та реалізації державної політики;

підготовка стратегії розвитку, технічних завдань, обґрунтувань, кошторисних розрахунків мережевого, серверного обладнання, програмного забезпечення, організація отримання та актуалізація ліцензій, сертифікатів для потреб HRMIS;

забезпечення в межах повноважень реалізації проєктів та виконання програм щодо вдосконалення державного управління та державної служби, а також програм залучення міжнародної технічної допомоги.

готові до викликів, комунікативні та ініціативні, швидко адаптуєтеся до змін, маєте управлінські навички, знання та досвід у сфері ІТ та управління проектами.

Обов’язкові вимоги:

громадянство України;

вища освіта, не нижче ступеня магістра;

досвід роботи на посадах державної служби категорій «Б» чи «В» або досвід служби в органах місцевого самоврядування, або досвід роботи на керівних посадах підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності не менше двох років у сфері інформаційних технологій;

вільне володіння державною мовою.

Умови оплати праці:

посадовий оклад – 54 380,00 грн.;

надбавки, доплати, премії та компенсації відповідно до Закону України «Про державну службу».

Умови відбору та призначення на посаду:

призначення на посаду передбачає проведення спеціальної перевірки відповідно до Закону України «Про запобігання корупції»;

призначення на посаду строкове до призначення на цю посаду переможця конкурсу, але не більше ніж 12 місяців з дня припинення чи скасування воєнного стану.

«Ми чекаємо на резюме кандидатів (приклад форми) до 31 січня 2025 року включно на електронну адресу [email protected].

За результатами опрацювання резюме, ми відберемо ті, які відповідають нашому запиту, та запросимо відібраних кандидатів на співбесіду.

У разі виникнення запитань звертайтеся до Оксани Савченко за тел. (044) 256-00-40», - додали у НАДС.

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