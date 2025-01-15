Військові, які пішли у СЗЧ, мають можливість повернутися до 1 березня — у ДБР пояснили алгоритм дій

Після прибуття до частини військовий має подати рапорт про поновлення на службі.

ілюстративне фото, джерело: 47-ма окрема механізована бригада

Як відомо, Президент Володимир Зеленський підписав закон про продовження до 1 березня 2025 року терміну добровільного повернення на службу військових, які самовільно залишили частину. У Державному бюро розслідувань зазначають, що кожен військовослужбовець, який хоче повернутися на службу, має прибути до своєї частини, а також, як альтернатива - він може з’явитися до територіальних підрозділів ДБР чи Військової служби правопорядку або Нацполіції.

"Міноборони також дозволило звернутися до однієї із 17 військових частин із затвердженого Генштабом списку або до однієї з 14 рот резерву Нацгвардії", - додали у Бюро.

Після прибуття до частини військовослужбовець має подати рапорт про поновлення на службі. З цієї миті запускається визначений алгоритм, що регламентує всі подальші етапи поновлення – від оформлення документів до відновлення виплат.

Також, рапорт можна подати у застосунку Армія+.

Упродовж 72 годин командир повинен поновити бійця на службі та повідомити про це правоохоронців.

У ДБР підготували інфографіку щодо алгоритму повернення військових, що пішли у СЗЧ.

Як писала «Судово-юридична газета», раніше був встановений строк до 1 січня, щоб дезертири могли повернутися і зберегти грошове забезпечення, але парламент вирішив його продовжити.

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