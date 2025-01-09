Дезертирам та особам, які вчинили СЗЧ, дозволили повернутися до 1 березня, щоб не втратити виплати — Рада продовжила строк

Раніше був встановений строк до 1 січня, щоб дезертири могли повернутися і зберегти грошове забезпечення, але парламент вирішив його продовжити.

Верховна Рада реалізувала раніше анонсовану заступницею керівника Офісу Президента Іриною Верещук пропозицію продовжити строк для добровільного повернення з СЗЧ і збереження виплат.

Так, до закону про дистанційну постановку призовників на облік через Резерв+ додали норми, за якими виплати будуть продовжені, якщо дезертир чи військовослужбовець, який вчинив самовільне залишення частини, повернеться до 1 березня 2025 року. Відповідні зміни передбачені прийнятим в цілому як законом законопроектом 12076.

Як раніше писала «Судово-юридична газета», у листопаді Президент Володимир Зеленський підписав закон №4087-ІХ, за яким військовослужбовці, які вчинили СЗЧ чи дезертирство, мають повернутися на службу до 1 січня 2025 року. У такому разі вони не втратять свої виплати.

У ДБР вказали, що після повернення військовослужбовця на місце несення служби командир частини не пізніше ніж за 72 години має продовжити контракт із цим військовим і повністю відновити йому грошове, продовольче та майнове забезпечення.

Цим же законом було встановлено, що факт відкриття кримінального провадження за статтями 407 (самовільне залишення військової частини чи місця служби) і 408 (дезертирство) Кримінального кодексу стосовно військовослужбовця, який добровільно повернеться на службу до 1 січня 2025 року, не буде підставою для відмови у продовженні йому військової служби та дії контракту.

Разом з тим, як раніше писала «Судово-юридична газета», Комітет ВР з нацбезпеки назвав предметом дискусії питання повернення кримінальної відповідальності за вчинене вперше самовільне залишення частини військовослужбовцем і згадав про необхідність посилення покарання за повторне СЗЧ.

Автор: Наталя Мамченко

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