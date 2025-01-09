Практика судів
  1. Публікації
  2. / Законодавство

Дезертирам та особам, які вчинили СЗЧ, дозволили повернутися до 1 березня, щоб не втратити виплати — Рада продовжила строк

13:26, 9 січня 2025
Раніше був встановений строк до 1 січня, щоб дезертири могли повернутися і зберегти грошове забезпечення, але парламент вирішив його продовжити.
Дезертирам та особам, які вчинили СЗЧ, дозволили повернутися до 1 березня, щоб не втратити виплати — Рада продовжила строк
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Верховна Рада реалізувала раніше анонсовану заступницею керівника Офісу Президента Іриною Верещук пропозицію продовжити строк для добровільного повернення з СЗЧ і збереження виплат.

Так, до закону про дистанційну постановку призовників на облік через Резерв+ додали норми, за якими виплати будуть продовжені, якщо дезертир чи військовослужбовець, який вчинив самовільне залишення частини, повернеться до 1 березня 2025 року. Відповідні зміни передбачені прийнятим в цілому як законом законопроектом 12076.

Як раніше писала «Судово-юридична газета», у листопаді Президент Володимир Зеленський підписав закон №4087-ІХ, за яким військовослужбовці, які вчинили СЗЧ чи дезертирство, мають повернутися на службу до 1 січня 2025 року. У такому разі вони не втратять свої виплати.

У ДБР вказали, що після повернення військовослужбовця на місце несення служби командир частини не пізніше ніж за 72 години має продовжити контракт із цим військовим і повністю відновити йому грошове, продовольче та майнове забезпечення.

Цим же законом було встановлено, що факт відкриття кримінального провадження за статтями 407 (самовільне залишення військової частини чи місця служби) і 408 (дезертирство) Кримінального кодексу стосовно військовослужбовця, який добровільно повернеться на службу до 1 січня 2025 року, не буде підставою для відмови у продовженні йому військової служби та дії контракту.

Разом з тим, як раніше писала «Судово-юридична газета», Комітет ВР з нацбезпеки назвав предметом дискусії питання повернення кримінальної відповідальності за вчинене вперше самовільне залишення частини військовослужбовцем і згадав про необхідність посилення покарання за повторне СЗЧ.

Автор: Наталя Мамченко

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Верховна Рада України військові військовослужбовці виплати військовим

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
17-річні призовники за кордоном тепер зможуть дистанційно стати на військовий облік — Рада прийняла закон

При досягненні 17 років призовники з 1 січня по 31 липня зможуть стати на облік через Резерв+ або шляхом явки в ТЦК — прийнято закон.

У судах введуть спеціалізацію суддів з розгляду злочинів, вчинених військовослужбовцями — Рада підтримала законопроект

Верховна Рада прийняла в першому читанні законопроект про спеціалізацію суддів з розгляду військових та воєнних злочинів.

Звинувачення у цькуванні та шпигунські пристрасті в стінах ВККС – Рада правосуддя розпочала розгляд дисциплінарної справи заступника голови ВККС

Керівництво ВККС звинувачує співробітників секретаріату Комісії у несанкціонованих записах службових нарад, а також підозрює їх у небажанні ефективно працювати.

Дезертирам та особам, які вчинили СЗЧ, дозволили повернутися до 1 березня, щоб не втратити виплати — Рада продовжила строк

Раніше був встановений строк до 1 січня, щоб дезертири могли повернутися і зберегти грошове забезпечення, але парламент вирішив його продовжити.

Верховна Рада схвалила законопроект про знижку у 50% штрафу ТЦК для ухилянтів, бо 6 млн громадян не уточнили дані

Як вказують депутати, протягом 2024 року близько 6 млн громадян не уточнили свої військово-облікові дані, тож, знижка для сплати штрафу 50% може простимулювати їх виконати свій обов’язок.

Контакти

© 2010-2024 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Video
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Віктор Шулежко
    Віктор Шулежко
    суддя Окружного адміністративного суду міста Києва
  • Андрій Курило
    Андрій Курило
    суддя Дніпровського районного суду міста Києва
  • Тетяна Збитковська
    Тетяна Збитковська
    суддя Рівненського апеляційного суду