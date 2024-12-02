Військовослужбовцям, які повернуться в частини після СЗЧ до 1 січня, відновлять забезпечення та пільги — ДБР

У ДБР пояснили, що після повернення військовослужбовця на місце несення служби командир частини не пізніше ніж за 72 години має продовжити контракт із цим військовим і повністю відновити йому грошове, продовольче та майнове забезпечення.

Фото: facebook.com/lvivobltck

Радниця із комунікацій ДБР Тетяна Сап'ян повідомила, що військовослужбовцям, які самовільно залишили частини, але добровільно повернуться на службу до 1 січня 2025 року, у повному обсязі поновлять пільги, грошове і матеріальне забезпечення, а кримінальну справу щодо них буде закрито. Про це вона сказала в ефірі Національного телемарафону.

«Важливо донести до усіх громадян, а особливо до військовослужбовців, які вперше самовільно залишили частину або дезертирували, що на сьогоднішній день до 1 січня 2025 року, а це ми з вами припускаємо у продовж місяця, їх чекають у їхніх військових частинах... і повністю поновлять їх на службі», - сказала Тетяна Сап'ян.

Вона наголосила, що основна мета відповідного закону - створити можливості для військовослужбовців, які скоїли СЗЧ, повернутися до частини та продовжити службу «без докорів сумління та конфліктів із законодавством України».

«Згідно із Законом розроблено спеціальний алгоритм, який передбачає, щоб військовослужбовці до 1 січня максимально повернулися на службу, а не несли кримінальну відповідальність», - наголосила Сап'ян.

Радниця з комунікацій пояснила, що після повернення військовослужбовця на місце несення служби командир частини не пізніше ніж за 72 години має продовжити контракт із цим військовим і повністю відновити йому грошове, продовольче та майнове забезпечення.

«Також такому військовослужбовцю поновлюються всі передбачені пільги», - додала Сап'ян.

Раніше ми писали, що ухвалено закон про умови продовження служби військовими, які самовільно залишили військові частини.

Додамо, Верховний Суд постановив, що відсутність доведеного факту СЗЧ не виключає позбавлення права на додаткову винагороду на підстави приписів доручення міністра оборони.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.