Повинні повернутися з СЗЧ не пізніше 1 січня 2025 року: ухвалено закон про умови продовження служби військовими, які самовільно залишили військові частини

Для військовослужбовців, які вчинили СЗЧ, встановили умови повернення на службу.

Військовослужбовці, які вчинили СЗЧ, можуть повернутися на службу до 1 січня 2025 року. У такому разі вони не втратять свої виплати.

Верховна Рада 21 листопада ухвалила в цілому як закон законопроект 12095 «Про внесення зміни до глави ХІІ «Прикінцеві положення» Закону «Про військовий обов’язок і військову службу» щодо умов продовження військової служби під час дії воєнного стану окремим категоріям військовослужбовців.

Слід зазначити, що до другого читання законопроект значно переробили.

Отже, як проаналізувала «Судово-юридична газета», відповідно до фінальної редакції главу ХІІ «Прикінцеві положення» Закону «Про військовий обов’язок і військову службу» буде доповнено пунктом 7-2 такого змісту:

Установити, що:

1) військовослужбовцям, які самовільно залишили військові частини чи місця проходження служби або дезертирували до набрання чинності Законом України “Про внесення зміни до глави ХІІ “Прикінцеві положення” Закону України “Про військовий обов’язок і військову службу” щодо умов продовження військової служби під час дії воєнного стану окремим категоріям військовослужбовців” і військову службу яких призупинено та які добровільно прибули не пізніше 1 січня 2025 року до відповідних військових частин (місць проходження військової служби), визначених центральними органами виконавчої влади, які відповідно до закону здійснюють керівництво Збройними Силами та іншими військовими формуваннями, і висловили готовність продовжити військову службу, командир (начальник) військової частини не пізніше 72 годин з дня їх прибуття до військової частини чи місця проходження служби продовжує відповідно військову службу, дію контракту, а також поновлює виплату грошового і здійснення продовольчого, речового, інших видів забезпечення. З моменту продовження військової служби таким військовослужбовцям поновлюються пільги та соціальні гарантії, встановлені законодавством України;

2) у день продовження військової служби військовослужбовцям, зазначеним у підпункті 1 цього пункту, командир (начальник) військової частини інформує у письмовій формі про таке продовження орган досудового розслідування та відповідний орган управління Військової служби правопорядку у Збройних Силах України;

3) факт відкриття кримінального провадження щодо кримінального правопорушення, передбаченого статтями 407 і 408 Кримінального кодексу України, стосовно військовослужбовця, зазначеного у підпункті 1 цього пункту, не є підставою для відмови у продовженні йому військової служби та дії контракту

4) військовослужбовцям, зазначеним у підпункті 1 цього пункту, з дня прийняття командиром (начальником) військової частини рішення про призупинення військової служби до дня її продовження виплата недоотриманого грошового, здійснення недоотриманого продовольчого, речового, інших видів забезпечення та поширення пільг і соціальних гарантій, встановлених законодавством України для військовослужбовців, не здійснюються.

Автор: Наталя Мамченко

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