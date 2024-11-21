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Повинні повернутися з СЗЧ не пізніше 1 січня 2025 року: ухвалено закон про умови продовження служби військовими, які самовільно залишили військові частини

11:36, 21 листопада 2024
Для військовослужбовців, які вчинили СЗЧ, встановили умови повернення на службу.
Повинні повернутися з СЗЧ не пізніше 1 січня 2025 року: ухвалено закон про умови продовження служби військовими, які самовільно залишили військові частини
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Військовослужбовці, які вчинили СЗЧ, можуть повернутися на службу до 1 січня 2025 року. У такому разі вони не втратять свої виплати.

Верховна Рада 21 листопада ухвалила в цілому як закон законопроект 12095 «Про внесення зміни до глави ХІІ «Прикінцеві положення» Закону «Про військовий обов’язок і військову службу» щодо умов продовження військової служби під час дії воєнного стану окремим категоріям військовослужбовців.

Слід зазначити, що до другого читання законопроект значно переробили.

Отже, як проаналізувала «Судово-юридична газета», відповідно до фінальної редакції главу ХІІ «Прикінцеві положення» Закону «Про військовий обов’язок і військову службу» буде доповнено пунктом 7-2 такого змісту:

Установити, що:

1) військовослужбовцям, які самовільно залишили військові частини чи місця проходження служби або дезертирували до набрання чинності Законом України “Про внесення зміни до глави ХІІ “Прикінцеві положення” Закону України “Про військовий обов’язок і військову службу” щодо умов продовження військової служби під час дії воєнного стану окремим категоріям військовослужбовців” і військову службу яких призупинено та які добровільно прибули не пізніше 1 січня 2025 року до відповідних військових частин (місць проходження військової служби), визначених центральними органами виконавчої влади, які відповідно до закону здійснюють керівництво Збройними Силами та іншими військовими формуваннями, і висловили готовність продовжити військову службу, командир (начальник) військової частини не пізніше 72 годин з дня їх прибуття до військової частини чи місця проходження служби продовжує відповідно військову службу, дію контракту, а також поновлює виплату грошового і здійснення продовольчого, речового, інших видів забезпечення. З моменту продовження військової служби таким військовослужбовцям поновлюються пільги та соціальні гарантії, встановлені законодавством України;

2) у день продовження військової служби військовослужбовцям, зазначеним у підпункті 1 цього пункту, командир (начальник) військової частини інформує у письмовій формі про таке продовження орган досудового розслідування та відповідний орган управління Військової служби правопорядку у Збройних Силах України;

3) факт відкриття кримінального провадження щодо кримінального правопорушення, передбаченого статтями 407 і 408 Кримінального кодексу України, стосовно військовослужбовця, зазначеного у підпункті 1 цього пункту, не є підставою для відмови у продовженні йому військової служби та дії контракту

4) військовослужбовцям, зазначеним у підпункті 1 цього пункту, з дня прийняття командиром (начальником) військової частини рішення про призупинення військової служби до дня її продовження виплата недоотриманого грошового, здійснення недоотриманого продовольчого, речового, інших видів забезпечення та поширення пільг і соціальних гарантій, встановлених законодавством України для військовослужбовців, не здійснюються.

Автор: Наталя Мамченко

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