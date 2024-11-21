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Кембриджський словник назвав слово 2024 року

14:10, 21 листопада 2024
Словом 2024 року за версією Кембриджського словника стало слово «manifest».
Кембриджський словник назвав слово 2024 року
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Кембриджського словника обрав словом 2024 року «manifest» (маніфестувати). Воно є найпопулярнішим, адже цьогоріч його шукали майже 130 тисяч разів на сайті словника.

«Manifest» – використовувати такі методи, як візуалізація (зображення чогось у вашому розумі) і афірмація (повторення позитивних фраз), щоб допомогти вам уявити досягнення чогось, чого ви хочете, вірячи, що це зробить це більш вірогідним.

Коли знаменитості чи впливові люди стверджують, що досягли чогось, тому що «візуалізували» це, вони вживають це дієслово в більш сучасному значенні: використовувати певні практики, щоб зосередити свій розум на чомусь, чого хочеться, щоб зробити бажане реальним.

«Коли обираємо слово року, ми керуємося трьома міркуваннями: даними користувачів, духом часу та мовою. Яке слово шукали найчастіше, або яке було найпопулярнішим? Яке з них справді відображає те, що відбувалося в тому році? І що цікавого в цьому слові з мовної точки зору?

Цього року перемогу здобуло слово "manifest", тому що воно значно зросло в пошукових запитах, його використання значно розширилося в усіх типах медіа, і воно демонструє, як значення слова може змінюватися з плином часу», – зазначила видавнича менеджерка Кембриджського словника Вендалін Ніколс.

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