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Кембриджский словарь назвал слово 2024 года

14:10, 21 ноября 2024
Словом 2024 года по версии Кембриджского словаря стало слово «manifest».
Кембриджский словарь назвал слово 2024 года
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Кембриджский словарь избрал словом 2024 года «manifest» (манифестировать). Оно является самым популярным, ведь в этом году его искали почти 130 тысяч раз на сайте словаря.

«Manifest» – использовать такие методы, как визуализация (изображение чего-то в вашем уме) и аффирмация (повторение положительных фраз), чтобы помочь вам представить достижение чего-то, чего вы хотите, веря, что это сделает это более вероятным.

Когда знаменитости или влиятельные люди утверждают, что достигли чего-то, потому что «визуализировали» это, они употребляют этот глагол в более современном смысле: использовать определенные практики, чтобы сосредоточить свой разум на чем-то, чего хочется, чтобы сделать желаемое реальным.

«Когда выбираем слово года, мы руководствуемся тремя соображениями: данными пользователей, духом времени и языком. Какое слово искали чаще всего или какое было самым популярным? Какое из них действительно отражает происходящее в том году? И что интересного в этом слове с языковой точки зрения?

В этом году победу одержало слово "manifest", потому что оно значительно выросло в поисковых запросах, его использование значительно расширилось во всех типах медиа, и оно демонстрирует, как значение слова может изменяться с течением времени», – отметила менеджерка по издательскому делу Кембриджского словаря Вендалин Николс.

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