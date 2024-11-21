Луцкий горрайонный суд Волынской области сообщил о наличии вакантной должности

Луцкий горрайонный суд Волынской области сообщил, что в суде имеется вакантная должность государственной службы категории «В» – главного специалиста отдела по работе с персоналом. Об этом сообщила пресс-служба суда.
Задачи, ожидающие главного специалиста отдела по работе с персоналом:
- обеспечение документального оформления назначения, перевода и увольнения работников;
- заполнение, учет и хранение личных дел работников суда;
- ведение трудовой деятельности работников суда в электронной форме;
- выполнение другой работы, связанной с применением законодательства о труде и государственной службе.
Обязательные требования:
- высшее образование, не ниже бакалавра по специальности «Правоведение»;
- свободное владение государственным языком.
Условия оплаты труда:
«Мы ждем резюме кандидатов на электронный адрес [email protected]
При возникновении вопросов обращайтесь по тел. (0332) 28 38 73 – начальник отдела по работе с персоналом Оксана Савинец», - заявили в суде.
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