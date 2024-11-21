Луцкий горрайонный суд Волынской области сообщил о наличии вакантной должности

Суд ищет главного специалиста отдела по работе с персоналом.

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Луцкий горрайонный суд Волынской области сообщил, что в суде имеется вакантная должность государственной службы категории «В» – главного специалиста отдела по работе с персоналом. Об этом сообщила пресс-служба суда.

Задачи, ожидающие главного специалиста отдела по работе с персоналом:

- обеспечение документального оформления назначения, перевода и увольнения работников;

- заполнение, учет и хранение личных дел работников суда;

- ведение трудовой деятельности работников суда в электронной форме;

- выполнение другой работы, связанной с применением законодательства о труде и государственной службе.

Обязательные требования:

- высшее образование, не ниже бакалавра по специальности «Правоведение»;

- свободное владение государственным языком.

Условия оплаты труда:

должностной оклад – 9880 грн.;

надбавка за ранг государственного служащего;

надбавка за выслугу лет;

премия (при установке).

«Мы ждем резюме кандидатов на электронный адрес [email protected]

При возникновении вопросов обращайтесь по тел. (0332) 28 38 73 – начальник отдела по работе с персоналом Оксана Савинец», - заявили в суде.

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