Луцький міськрайонний суд Волинської області повідомив про наявність вакантної посади

Суд шукає головного спеціаліста відділу по роботі з персоналом.

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Луцький міськрайонний суд Волинської області повідомив, що у суді наявна вакантна посада державної служби категорії «В» - головного спеціаліста відділу по роботі з персоналом. Про це повідомила пресслужба суду.

Завдання, які очікують на головного спеціаліста відділу по роботі з персоналом:

- забезпечення документального оформлення призначення, переведення та звільнення працівників;

- заповнення, облік і зберігання особових справ працівників суду;

- ведення трудової діяльності працівників суду в електронній формі;

- виконання іншої роботи, пов'язаної із застосуванням законодавства про працю та державну службу.

Обов’язкові вимоги:

- вища освіта, не нижче бакалавра за спеціальністю «Правознавство»;

- вільне володіння державною мовою.

Умови оплати праці:

посадовий оклад – 9 880 грн.;

надбавка за ранг державного службовця;

надбавка за вислугу років;

премія (у разі встановлення).

«Ми чекаємо на резюме кандидатів на електронну адресу [email protected]

У разі виникнення запитань звертайтеся за тел. (0332) 28 38 73 – начальник відділу по роботі з персоналом Оксана САВІНЕЦЬ», - заявили у суді.

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