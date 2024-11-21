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Луцький міськрайонний суд Волинської області повідомив про наявність вакантної посади

15:56, 21 листопада 2024
Суд шукає головного спеціаліста відділу по роботі з персоналом.
Луцький міськрайонний суд Волинської області повідомив про наявність вакантної посади
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Луцький міськрайонний суд Волинської області повідомив, що у суді наявна вакантна посада державної служби категорії «В» - головного спеціаліста відділу по роботі з персоналом. Про це повідомила пресслужба суду.

Завдання, які очікують на головного спеціаліста відділу по роботі з персоналом:

- забезпечення документального оформлення призначення, переведення та звільнення працівників;

- заповнення, облік і зберігання особових справ працівників суду;

- ведення трудової діяльності працівників суду в електронній формі;

- виконання іншої роботи, пов'язаної із застосуванням законодавства про працю та державну службу.

 Обов’язкові вимоги:

- вища освіта, не нижче бакалавра за спеціальністю «Правознавство»;

- вільне володіння державною мовою.

 Умови оплати праці:

  • посадовий оклад – 9 880 грн.;
  • надбавка за ранг державного службовця;
  • надбавка за вислугу років;
  • премія (у разі встановлення).

«Ми чекаємо на резюме кандидатів на електронну адресу [email protected]     

У разі виникнення запитань звертайтеся за тел. (0332) 28 38 73 – начальник відділу по роботі з персоналом Оксана САВІНЕЦЬ», - заявили у суді.

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Луцьк вакансії

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