Луцький міськрайонний суд Волинської області повідомив про наявність вакантної посади

Луцький міськрайонний суд Волинської області повідомив, що у суді наявна вакантна посада державної служби категорії «В» - головного спеціаліста відділу по роботі з персоналом. Про це повідомила пресслужба суду.
Завдання, які очікують на головного спеціаліста відділу по роботі з персоналом:
- забезпечення документального оформлення призначення, переведення та звільнення працівників;
- заповнення, облік і зберігання особових справ працівників суду;
- ведення трудової діяльності працівників суду в електронній формі;
- виконання іншої роботи, пов'язаної із застосуванням законодавства про працю та державну службу.
Обов’язкові вимоги:
- вища освіта, не нижче бакалавра за спеціальністю «Правознавство»;
- вільне володіння державною мовою.
Умови оплати праці:
«Ми чекаємо на резюме кандидатів на електронну адресу [email protected]
У разі виникнення запитань звертайтеся за тел. (0332) 28 38 73 – начальник відділу по роботі з персоналом Оксана САВІНЕЦЬ», - заявили у суді.
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