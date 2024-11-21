Росія вдарила по Україні міжконтинентальною балістичною ракетою — Повітряні сили

Ворог атакував Дніпро ракетами різних типів.

Вранці 21 листопада окупанти атакували місто Дніпро ракетами різних типів. Зокрема, з Астраханської області було вперше запущено міжконтитентальну балістичну ракету, повідомили Повітряні сили.

Крім того, Росія використала під час удару аеробалістичну ракету Х-47М2 "Кинджал", запущену з винищувача МіГ-31К над Тамбовською областю, а також сім крилатих ракет Х-101 зі стратегічних бомбардувальників Ту-95МС (район пусків - Волгоград).

Повітряні сили знищили шість ракет Х-101.

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