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Парламент схвалив зміни щодо оцінки працездатності громадян спеціальними експертами: орган оцінки буде купувати послуги експертів у сфері оцінки функціонування

11:13, 21 листопада 2024
Схвалений законопроект передбачає, що орган оцінки працездатності організовує здійснення оцінки працездатності шляхом закупівлі послуг експертів у сфері оцінки функціонування і на підставі висновку експерта орган оцінки працездатності прийматиме рішення про наявність чи відсутність стійкого обмеження працездатності та його ступінь.
Парламент схвалив зміни щодо оцінки працездатності громадян спеціальними експертами: орган оцінки буде купувати послуги експертів у сфері оцінки функціонування
Джерело фото: Верховна Рада
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Верховна Рада 21 листопада підтримала за основу законопроект Кабміну 12209 «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо формування комплексної та справедливої соціальної підтримки (виплат та послуг) для осіб, в яких обмежена працездатність, зокрема осіб з інвалідністю».

Зокрема законопроектом пропонується:

- запровадити статус «працездатності» особи, при цьому залишивши статус «інвалідності» без змін;

- встановити, що оцінка працездатності передбачатиме оцінювання впливу наявних функціональних обмежень особи на її здатність до трудової діяльності;

- передбачити, що відновлення здоров’я застрахованої особи здійснюватиметься за принципом індивідуального підходу;

- встановити, що статус «стійке повне обмеження працездатності» передбачатиме надання особі щомісячної страхової виплати

- статус «стійке часткове обмеження працездатності» - надання допомоги у поверненні до попередньої роботи, пошуку нової роботи, навчанні чи перенавчанні та щомісячної виплати за умови сприяння своєму працевлаштуванню;

- визначити, що органом оцінки працездатності є юридична особа публічного права, до основних завдань якого належить реалізація державної політики у сфері зайнятості населення та трудової міграції, соціального захисту від безробіття, яка проводитиме оцінку працездатності

- встановити, що орган оцінки працездатності організовує здійснення оцінки працездатності шляхом закупівлі послуг експертів у сфері оцінки функціонування. Послуги експертів у сфері оцінки функціонування можуть надавати експерти у сфері оцінки функціонування на підставі договору з органом оцінки працездатності;

- передбачити здійснення оцінки працездатності шляхом надання залученому експерту знеособлених даних особи, щодо якої здійснюється оцінка працездатності.

На підставі висновку експерта орган оцінки працездатності прийматиме рішення про наявність чи відсутність стійкого обмеження працездатності та його ступінь;

- передбачити, що страхова виплата може виплачуватися особі терміном до одного року, на випадок, якщо процес реабілітації є складним і тривалим;

- визначити, що особам, які отримали стійке обмеження працездатності, буде здійснюватися страхова виплата у зв’язку зі стійким обмеженням працездатності. Розмір страхової виплати може коригуватися у разі, якщо у застрахованої особи є інші джерела доходу тощо.

Також, як писала «Судово-юридична газета», цей законопроект передбачає зміни стосовно спецпенсій прокурорів та підстав припинення державної служби.

Автор: Наталя Мамченко

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Верховна Рада України закон

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Парламент схвалив зміни щодо оцінки працездатності громадян спеціальними експертами: орган оцінки буде купувати послуги експертів у сфері оцінки функціонування

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