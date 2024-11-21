В Україні запроваджують систему обліку немайнової шкоди, завданої війною — що відомо

Система обліку інформації про шкоду є першим інструментом для побудови ефективної системи підтримки громадян, особистим немайновим правам яких завдано шкоди.

В Україні запроваджується Система обліку немайнової шкоди громадянам, завданої війною. Про це повідомляє Міністерство соціальної політики.

Так, Верховна Рада ухвалила законопроект «Про облік інформації про шкоду, завдану особистим немайновим правам фізичних осіб внаслідок збройної агресії Російської Федерації проти України».

Міністерство вказує, що ця законодавча ініціатива запроваджує систему обліку немайнової шкоди – важливий інструмент для фіксації випадків втрати життя, здоров’я, родини, вимушеного переселення чи позбавлення доступу до освіти та медицини через війну.

Документ також регулює створення та роботу реєстру даних про дітей, депортованих або примусово переміщених через збройну агресію РФ проти України.

Основними напрямками роботи системи є облік інформації та людей, життю та здоров’ю яких завдано шкоди, збір інформації щодо постраждалих громадян та подальша допомога їм у верифікації даних щодо завданої шкоди. Крім того, система допоможе обліковувати видатки державного та місцевих бюджетів, бюджетів соціальних фондів, пов’язаних з наданням допомоги та підтримки громадянам, які постраждали внаслідок війни.

Принцип роботи системи полягатиме в обміні даними між різними державними реєстрами та базами для полегшення збору інформації та мінімального бюрократичного навантаження на постраждалу особу. Це дозволить максимально оперативно фіксувати завдану шкоду. В подальшому також планується запровадження можливості подання людиною повідомлення про завдану їй шкоду через «Дію» та ЦНАП. У перспективі кожна постраждала особа матиме можливість через єдине вікно отримати повне досьє про завдану шкоду та доступні їй види підтримки.

Мінсоцполітики вказує, система обліку інформації про шкоду є першим інструментом для побудови ефективної системи підтримки громадян, особистим немайновим правам яких завдано шкоди. Наступним кроком стане розробка та ухвалення комплексного закону про заходи з підтримки постраждалих, підготовку якого уже розпочато.

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