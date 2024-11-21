Угорщина розгорне ППО на сході країни після дозволу Україні бити вглиб РФ західною зброєю — міністр

За словами угорського міністра оборони, «війна увійшла у найнебезпечнішу фазу».

Фото: MTI/MTVA

Міністр оборони Угорщини Крістоф Салай-Бобровницький дав доручення розгорнути системи ППО на північному сході країни через побоювання щодо ескалації російсько-української війни після того, як Києву дозволили бити вглиб Росії західною зброєю, пише Telex.

Угорський міністр оборони заявив, що наразі масштаби російсько-української війни «більші, ніж будь-коли, і війна увійшла у найнебезпечнішу фазу».

Він пов’язав це зі зняттям далекобійних обмежень для України і з затвердження Володимиром Путіним оновленої ядерної доктрини.

Нагадаємо, 17 листопада з’явилася інформація, що Джо Байден дозволив Україні застосовувати американські ракети великої дальності, відомі як ATACMS, для завдання ударів по російських і північнокорейських військах. Зброя буде використана, зокрема, для захисту українських сил у Курській області на заході Росії.

Крім того, США дозволили Україні використовувати британські ракети Storm Shadow для ударів вглиб Росії.

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