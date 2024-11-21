Восьмий ААС задовільнив позовні вимоги Мін’юсту щодо заборони політичної партії «СЛАВА»

Колегія суддів Восьмого апеляційного адміністративного суду 20 листопада завершила розгляд адміністративної справи № 857/11/24 про заборону політичної партії «СЛАВА».
Як зазначається, судом було задоволено позовні вимоги Міністерства юстиції України, а саме:
У Восьмому ААС зауважують, що повний текст рішення по справі про заборону політичної партії оприлюднять на офіційних сайтах Міністерства юстиції України та Верховної Ради України.
Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.