Восьмий ААС задовільнив позовні вимоги Мін’юсту щодо заборони політичної партії «СЛАВА»

Восьмий апеляційний адмінсуд завершив розгляд справи про заборону політичної партії.

Колегія суддів Восьмого апеляційного адміністративного суду 20 листопада завершила розгляд адміністративної справи № 857/11/24 про заборону політичної партії «СЛАВА».

Як зазначається, судом було задоволено позовні вимоги Міністерства юстиції України, а саме:

заборонено діяльність політичної партії «СЛАВА»;

майно, кошти та інші активи партії, її обласних, міських, районних організацій, первинних осередків та інших структурних утворень передано у власність держави.

У Восьмому ААС зауважують, що повний текст рішення по справі про заборону політичної партії оприлюднять на офіційних сайтах Міністерства юстиції України та Верховної Ради України.

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