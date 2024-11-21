Восьмой ААС удовлетворил исковые требования Минюста относительно запрета политической партии «СЛАВА»

Восьмой апелляционный админсуд завершил рассмотрение дела о запрете политической партии.

Коллегия судей Восьмого апелляционного административного суда 20 ноября завершила рассмотрение административного дела №857/11/24 о запрете политической партии «СЛАВА».

Как отмечается, судом были удовлетворены исковые требования Министерства юстиции Украины, а именно:

запрещена деятельность политической партии «СЛАВА»;

имущество, средства и другие активы партии, ее областных, городских, районных организаций, первичных организаций и других структурных образований передано в собственность государства.

В Восьмом ААС отмечают, что полный текст решения по делу о запрете политической партии будет обнародован на официальных сайтах Министерства юстиции Украины и Верховной Рады Украины.

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