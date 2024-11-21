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Верховна Рада схвалила законопроект Кабміну про скасування спецпенсій прокурорів по інвалідності

11:08, 21 листопада 2024
Парламент схвалив за основу законопроект, яким скасовується можливість призначення прокурорам, визнаним особами з інвалідністю I або II групи, пенсії по інвалідності на особливих умовах за законом про прокуратуру, та передбачається, що прокурорам, яким встановлено стійке обмеження працездатності, здійснюються страхові виплати на загальних умовах.
Верховна Рада схвалила законопроект Кабміну про скасування спецпенсій прокурорів по інвалідності
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Верховна Рада 21 листопада прийняла за основу законопроект Кабміну 12209 «щодо формування комплексної та справедливої соціальної підтримки (виплат та послуг) для осіб, в яких обмежена працездатність, зокрема осіб з інвалідністю». Цим законопроектом пропонується, серед інших численних змін, внести зміни зокрема до закону про прокуратуру.

Так, чинний закон про прокуратуру передбачає, що прокурорам, визнаним особами з інвалідністю I або II групи, призначається пенсія по інвалідності в розмірах, передбачених ч. 2 ст. 86 закону про прокуратуру, за наявності стажу роботи в органах прокуратури не менше 10 років.

У запропонованій законопроектом Кабміну редакції ч. 9 ст. 86 закону про прокуратуру скасовується можливість призначення прокурорам, визнаним особами з інвалідністю I або II групи, пенсії по інвалідності на особливих умовах за цим Законом, та передбачається, що прокурорам, яким встановлено стійке обмеження працездатності, здійснюються страхові виплати на умовах, визначених Законом України «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування».

Також у проекті пропонується доповнити розділ XIII «Перехідні положення» Закону новим пунктом 5-4, в якому визначаються особливості подальшої виплати пенсій по інвалідності, призначених за законом про прокуратуру.

Зокрема, прокурорам, які на дату набрання чинності Законом «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо формування комплексної та справедливої соціальної підтримки (виплат та послуг) для осіб, в яких обмежена працездатність, зокрема осіб з інвалідністю» отримували пенсію по інвалідності, призначену на умовах цього Закону, продовжують виплачуватися пенсії по інвалідності до завершення строку, на який було встановлено інвалідність або до проведення оцінки працездатності відповідно до статті 28-2 Закону «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування» з метою визначення наявності або відсутності стійкого обмеження працездатності.

У разі встановлення одержувачу пенсії по інвалідності інвалідності довічно, пенсія по інвалідності виплачується довічно, за виключенням випадків встановлення порушень законодавства, вчинених органом медико-соціальної експертизи під час визначення причини, групи, часу настання, строку, на який встановлено інвалідність.

Нагадаємо, як раніше писала «Судово-юридична газета», парламент також розгляне законопроект Галини Третьякової 12165 щодо пенсійного забезпечення окремих категорій працівників (службовців). Ним пропонується:

  • пенсію за вислугу років призначати прокурорам після їх звільнення з органів прокуратури;
  • пенсії для силовиків та працівників прокуратури перераховуються із урахуванням зростання грошових доходів населення в Україні та зростання споживчих цін на коефіцієнт збільшення, що визначається відповідно до абзаців 2 і 3 частини 2 статті 42 Закону «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування».

Автор: Наталя Мамченко

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прокуратура Верховна Рада України прокурор інвалідність

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Верховна Рада схвалила законопроект Кабміну про скасування спецпенсій прокурорів по інвалідності

Парламент схвалив за основу законопроект, яким скасовується можливість призначення прокурорам, визнаним особами з інвалідністю I або II групи, пенсії по інвалідності на особливих умовах за законом про прокуратуру, та передбачається, що прокурорам, яким встановлено стійке обмеження працездатності, здійснюються страхові виплати на загальних умовах.

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