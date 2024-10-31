Галина Третьякова внесла до Ради законопроект щодо реформи пенсій прокурорів

Пенсію за вислугу років пропонується призначати прокурорам після їх звільнення з органів прокуратури.

Голова Комітету Верховної Ради з питань соціальної політики Галина Третьякова зареєструвала законопроект 12165 щодо пенсійного забезпечення окремих категорій працівників (службовців).

Як вона вказує, метою є встановлення єдиних умов перерахунку пенсій, незалежно від закону, за яким обчислюється пенсія, у тому числі прокурорам, а також єдиних умов призначення пенсій за вислугу років – після звільнення з посади чи служби.

«Попри війну, в Україні склалася ситуація, за якої через різне застосування норм пенсійного законодавства за останні 10 років збільшилася кількість позовів до суду щодо призначення та встановлення за рішенням суду пенсій, в першу чергу, прокурорами.

Крім того працівники органів прокуратури поряд із привілейованими умовами обчислення пенсій мають виключне право призначати пенсію за вислугу років, не залишаючи свою роботу та отримувати прокурорську зарплату у подвоєному розмірі. Ця ситуація є неприпустимою та потребує змін. За таких умов є необхідність визначити єдині умови перерахунку спеціальних пенсій незалежно від закону, за яким обчислюється пенсія, а також єдині умови в призначенні пенсії за вислугу років» - зазначає Третьякова.

Законопроектом пропонується:

пенсію за вислугу років призначати прокурорам після їх звільнення з органів прокуратури;

пенсії для силовиків та працівників прокуратури перераховуються із урахуванням зростання грошових доходів населення в Україні та зростання споживчих цін на коефіцієнт збільшення, що визначається відповідно до абзаців 2 і 3 частини 2 статті 42 Закону «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування»;

ввести в дію з 1 січня 2025 року частину п’яту статті 61 Закону «Про правотворчу діяльність», яка передбачає, що у випадку, якщо норма закону була визнана Конституційним Судом України неконституційною, це не дає підстави судам використовувати при ухваленні рішень норми законів, які вже не діють ( це ж записали і у Меморандум з МВФ

законодавчо визначити, що зміни до пенсійного законодавства можуть здійснюватися виключно окремим законом про внесення змін до Закону «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування» або «Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб».

прикінцевими положеннями пропонується Кабінету Міністрів внести на розгляд Верховної Ради законопроект про запровадження з 1 липня 2026 року професійної пенсійної системи для працівників прокуратури, суддів, службовців правоохоронних органів, органів оборони України та антикорупційних органів з елементами накопичення для високооплачуваних посад, розмір середньомісячної заробітної плати яких перевищує розмір середньомісячної заробітної плати по країні за попередній рік, за рахунок доходів на таких посадах.

Законопроект 12165 пропонує закон про пенсійне забезпечення доповнити новим розділом «Особливості пенсійного забезпечення окремих категорій працівників».

Також пропонується встановити, що пенсії, призначені військовослужбовцям, особам, які мають право на пенсію згідно з цим законом, та членам їх сімей щороку з 1 березня перераховуються із урахуванням зростання грошових доходів населення в Україні та зростання споживчих цін на коефіцієнт збільшення, що визначається відповідно до абзаців другого і третього частини другої статті 42 Закону «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування». Порядок та умови такого перерахунку визначаються Кабінетом Міністрів України. У разі подання особою документів, що дають право на отримання надбавок, підвищень, додаткової пенсії, цільової грошової допомоги, пенсії за особливі заслуги перед Україною та інших доплат до пенсії, встановлених законодавством, раніше призначені пенсії військовослужбовцям, особам, які мають право на пенсію згідно з цим Законом, та членам їх сімей перераховуються із урахуванням поданих документів. При цьому перерахунок проводиться за минулий час, але не більш як за 12 місяців з дня подання додаткових документів.

Звільненим із служби військовослужбовцям, особам, які мають право на пенсію, яким присвоєні чергові військові (спеціальні) звання під час перебування їх у запасі або відставці, раніше призначені їм пенсії з урахуванням нових присвоєних військових (спеціальних) звань не переглядаються.

Нижче наводимо порівняльну таблицю.

Автор: Наталя Мамченко

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