Галина Третьякова внесла в Раду законопроект о реформе пенсий прокуроров

Пенсию за выслугу лет предлагается назначать прокурорам после их увольнения из органов прокуратуры.

Председатель Комитета Верховной Рады по вопросам социальной политики Галина Третьякова зарегистрировала законопроект 12165 о пенсионном обеспечении отдельных категорий работников (служащих).

Как она указывает, целью является установление единых условий перерасчета пенсий, независимо от закона, согласно которому исчисляется пенсия, в том числе прокурорам, а также единых условий назначения пенсий за выслугу лет после увольнения с должности или службы.

«Несмотря на войну, в Украине сложилась ситуация, при которой из-за разного применения норм пенсионного законодательства за последние 10 лет увеличилось количество исков в суд по назначению и установлению по решению суда пенсий, в первую очередь, прокурорами.

Кроме того, работники органов прокуратуры наряду с привилегированными условиями исчисления пенсий имеют исключительное право назначать пенсию за выслугу лет, не оставляя свою работу и получать прокурорскую зарплату в удвоенном размере. Эта ситуация недопустима и требует изменений. При таких условиях необходимо определить единые условия перерасчета специальных пенсий независимо от закона, по которому исчисляется пенсия, а также единые условия в назначении пенсии за выслугу лет» - отмечает Третьякова.

Законопроектом предлагается:

пенсию за выслугу лет назначать прокурорам после их увольнения из органов прокуратуры;

пенсии для силовиков и работников прокуратуры перечисляются с учетом роста денежных доходов населения в Украине и роста потребительских цен на коэффициент увеличения, определяемый в соответствии с абзацами 2 и 3 части 2 статьи 42 Закона «Об общеобязательном государственном пенсионном страховании»;

ввести в действие с 1 января 2025 часть пятую статьи 61 Закона «О правотворческой деятельности», которая предусматривает, что в случае, если норма закона была признана Конституционным Судом Украины неконституционной, это не дает основания судам использовать при принятии решений нормы законов, которые уже не действуют (это же записали и в Меморандум с МВФ

законодательно определить, что изменения в пенсионное законодательство могут осуществляться исключительно отдельным законом о внесении изменений в Закон «Об общеобязательном государственном пенсионном страховании» или «О пенсионном обеспечении лиц, уволенных с военной службы и некоторых других лиц».

заключительными положениями предлагается Кабинету Министров внести на рассмотрение Верховной Рады законопроект о введении с 1 июля 2026 профессиональной пенсионной системы для работников прокуратуры, судей, служащих правоохранительных органов, органов обороны Украины и антикоррупционных органов с элементами накопления для высокооплачиваемых должностей, размер среднемесячной заработной платы которых превышает размер среднемесячной заработной платы по стране за предыдущий год за счет доходов на таких должностях.

Законопроект 12165 предлагает закон о пенсионном обеспечении дополнить новым разделом «Особенности пенсионного обеспечения отдельных категорий работников».

Также предлагается установить, что пенсии, назначенные военнослужащим, лицам, имеющим право на пенсию по этому закону, и членам их семей ежегодно с 1 марта перечисляются с учетом роста денежных доходов населения в Украине и роста потребительских цен на коэффициент увеличения, определяемый соответственно в абзацы второго и третьего части второй статьи 42 Закона «Об общеобязательном государственном пенсионном страховании». Порядок и условия такого перерасчета определяются Кабинетом Министров Украины. В случае предоставления лицом документов, дающих право на получение надбавок, повышений, дополнительной пенсии, целевой денежной помощи, пенсии за особые заслуги перед Украиной и других доплат к пенсии, установленных законодательством, ранее назначенные пенсии военнослужащим, лицам, имеющим право на пенсию согласно с настоящим Законом и членам их семей перечисляются с учетом поданных документов. При этом перерасчет производится за прошедшее время, но не более чем за 12 месяцев со дня предоставления дополнительных документов.

Уволенным из службы военнослужащим, лицам, имеющим право на пенсию, которым присвоены дежурные воинские (специальные) звания во время пребывания их в запасе или отставке, ранее назначенные им пенсии с учетом новых присвоенных воинских (специальных) званий не пересматриваются.

Ниже приводим сравнительную таблицу.

Автор: Наталья Мамченко

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