Украина должна готовить пенсионную реформу и пересмотреть законодательство по специальным пенсиям

Новые договоренности с МВФ предусматривают принятие мер по минимизации давления расходов, связанного с пенсиями, и ограничение спецпенсий.

Фото: встреча министра финансов Сергея Марченко с представителями МВФ

Обновленные договоренности с Международным валютным фондом (МВФ), согласно которым Украина получит 1,1 млрд долларов, предусматривают предстоящую пенсионную реформу.

Так, в документе, обнародованном МВФ, говорится, что Украина в дальнейшем должна принимать меры для минимизации давления расходов, связанного с пенсиями.

«Хотя пенсионная реформа в COVID-19 решала проблемы стабильности, связанные со старением, она не уменьшила чрезвычайную сложность пенсионной системы. Неясность закона привела к многочисленным судебным делам с негативными последствиями для бюджета» - отмечает МВФ.

Очевидно, именно об этом после соответствующих встреч с делегацией МВФ говорил министр финансов Сергей Марченко, обвинивший суды в том, что они принимают решения в пользу граждан, разбалансируя бюджет Пенсионного фонда.

Итак, как указывает МВФ, «чтобы достичь большей правовой определенности, избежать дополнительного давления на расходы на пенсии, вызванного юридической неопределенностью, и предотвратить создание дополнительной сложности законодательства, органы украинской власти рассматривают:

законодательные поправки для устранения неясности в случаях, когда законы, связанные с пенсионным обеспечением, признаются неконституционными и

новое законодательство, запрещающее вносить изменения в пенсионную систему через несвязанные законы (т.е. вне закона о пенсионном обеспечении).

Органы власти также планируют мероприятия на ближайшую перспективу для достижения экономии пенсионных расходов путем:

изменения индексации некоторых пенсий, которые привязаны к заработной плате;

улучшение адресности определенных доплат к пенсиям; и

ограничение сумм пенсии, которые можно получить в дополнение к правам, полученным за счет взносов (очевидно, подразумеваются спецпенсии – прим. ред).

Украина, со своей стороны, в этих договоренностях отмечает, что «мы принимаем меры по смягчению фискальных рисков, связанных со сложностью пенсионной системы. Наша пенсионная реформа в COVID-19 решала проблемы устойчивости, связанные со старением, но не решала сложность пенсионной системы. Неясность закона породила бессчетные судебные дела с неблагоприятными для бюджета последствиями. Чтобы достичь большей правовой определенности и избежать дополнительного давления на расходы на пенсии, вызванные неопределенностью законодательства, мы направим в парламент до конца марта 2025 года:

внесение изменений в законодательство относительно немедленного вступления в силу части 5 статьи 61 Закона 3354 (очевидно, здесь речь идет о ч. 5 ст. 61 закона о правотворческой деятельности, которая предусматривает, что признание нормативно-правового акта или отдельного его структурного элемента неконституционным, или утратившим силу, не восстанавливает действие нормативно-правового акта или его отдельного структурного элемента, действовавшего до вступления в силу нормативно-правового акта или отдельного его структурного элемента, признанного неконституционным, или утратившим силу)

новое законодательство, запрещающее какие-либо изменения в пенсионной системе путем несвязанного законодательства (т.е. вне рамок пенсионного законодательства)».

«Мы воздержимся от принятия любого нового законодательства, которое бы привело к возникновению дополнительных условных обязательств, связанных с пенсионным обеспечением» - говорится в обязательствах Украины.

МВФ считает, что украинские власти должны ввести Национальную стратегию доходов и ключевые пенсионные реформы.

Украина в договоренностях указывает, что с помощью Всемирного банка готовит изменения в пенсионную систему и механизмы поддержки незащищенных слоев населения.

«В течение нескольких лет мы планируем работать над комплексной концептуальной основой для совершенствования и упрощения пенсионной системы и рассматриваем возможность внедрения второго уровня пенсионной схемы, когда для этого будут созданы условия.

Повторяем, что любые предложенные поправки к законодательству, которые приведут к увеличению расходов на пенсию, должны сопровождаться среднесрочным фискальным анализом и анализом устойчивости долга, а также четким определением необходимых ресурсов в изменениях в бюджет Пенсионного фонда Украины.

Мы воздержимся от:

введения новых специальных пенсий или льгот;

предоставления дополнительных дискреционных прав в пользу увеличения;

и изменений, которые приведут к снижению законодательно определенного пенсионного возраста.

В ближайшее время мы примем меры по ограничению размера дополнительных выплат отдельным категориям пенсионеров, кроме взноса в пенсию.

Также мы предложим единый подход к ежегодному повышению всех пенсий, назначенных в пенсионной системе исключительно через механизм индексации.

Кроме того, мы улучшим адресность и будем предотвращать злоупотребление определенными надбавками к пенсиям, уточнив критерии соответствия».

Также Украина обязалась работал над дальнейшим усилением адресности и проверки материального положения социально незащищенных слоев населения. «При поддержке Всемирного банка, в том числе через программный заем, мы работаем над законопроектами по закреплению разных видов социальных выплат. В частности, мы изучаем варианты объединения различных программ социальной помощи в единый пакет на основе индивидуальных потребностей независимо от статуса получателя (например, ВПЛ или ВПЛ). В этом контексте мы также повысили порог дохода для соответствия программе гарантированного минимального дохода», - говорится в документе.

Кабмин немедленно будет информировать сотрудников МВФ о создании или любом ожидаемом изменении классификации любых новых фондов, программ или организаций.

Следует отметить, что ранее непрофильным законом 3886-ІХ о «декриминализации» мелких краж Верховная Рада внесла изменения в пенсионные гарантии работников Государственного бюро расследований (законопроект 11068).

В частности, были внесены изменения в законы Украины «О пенсионном обеспечении лиц, уволенных с военной службы, и некоторых других лиц», «Об общеобязательном государственном пенсионном страховании» и «О сборе и учете единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование» в части предоставления лицам начальствующего и рядового состава Государственного бюро расследований права на пенсионное обеспечение по нормам Закона «О пенсионном обеспечении лиц, уволенных с военной службы и некоторых других лиц», предоставление указанным лицам права на назначение досрочной пенсии по возрасту (после достижения мужчинами 55 лет , женщинами - 50 лет и при наличии страхового стажа не менее 25 лет у мужчин и не менее 20 лет у женщин), если они участвовали в боевых действиях, в антитеррористической операции, в осуществлении мер, необходимых для обеспечения обороны Украины, защиты безопасности населения и интересов государства в связи с военной агрессией РФ против Украины; определение для них плательщика единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование.

Автор: Наталья Мамченко

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