Сергей Марченко о том, когда государство выплатит 140 млрд долга Пенсионного фонда по решениям судов: «Суды принимают решения, которые вредят государству, разбалансируя бюджет»

Министр финансов Сергей Марченко на вопрос о сроках выплаты долга в 140 млрд грн по искам граждан против Пенсионного фонда заявил, что «следовало бы провести отдельное обсуждение, почему суды Украины принимают решения, которые фактически вредят интересам государства Украина, разбалансируя бюджет».

Источник фото: mof.gov.ua

Министр финансов Сергей Марченко считает целесообразным провести отдельное обсуждение, почему украинские суды «принимают решения, которые фактически вредят интересам государства Украина, разбалансируя бюджет». Об этом он отметил во время часа вопросов Кабмину 20 сентября, отвечая на вопросы председателя Комитета Верховной Рады по вопросам социальной политики Галины Третьяковой.

Так, Третьякова отметила, что задолженность по решениям национальных и международных судов только у Пенсионного фонда Украины составляет сегодня 140 миллиардов. То есть, по решениям в пользу граждан, которые отсуживают у государства причитающиеся им выплаты.

«В то же время единая бюджетная программа по погашению задолженности по международным и национальным судам до сих пор не создана, хотя принята стратегия правительства. У меня вопрос, будет ли такая созданная программа и почему бухгалтерский учет в Пенсионном фонде позволяет часть решений национальных судов принимать на увеличение пенсий, а это не идет из государственного бюджета?» – спросила глава социального комитета.

На это министр финансов Сергей Марченко указал, что попытка искать средства на выплаты по этим решениям является «потенциальным преступлением».

«По поводу судебных решений. Давайте определимся и будем откровенны. 140 миллиардов гривен – это достаточно непомерная цена в мирных условиях. Я считаю, это потенциальным преступлением в условиях военного времени пытаться решать вопросы с такими выплатами и искать эти средства. Поэтому у нас есть соответствующая бюджетная программа, которая обеспечивает выплату средств в соответствии с принятыми судебными решениями. Вы знаете, эта программа есть в казначействе Украины. И мы в пределах доступного и имеющегося ресурса постепенно осуществляем погашение таких судебных решений.

Другой вопрос, что стоило бы провести отдельное обсуждение, почему у нас такие решения возникают, почему суды Украины принимают решения, фактически вредящие интересам государства Украина, разбалансируя бюджет и создавая предпосылки, когда мы не сможем профинансировать базовые потребности. Это отдельный вопрос, и я надеюсь, что вы также дадите должную оценку и таким решениям, и способу, каким образом мы как Министерство финансов можем реализовать такую ​​политику», - отметил Сергей Марченко.

Стоит отметить, что во время съезда судей поднимался вопрос о причинах невыполнения и перманентного обжалования Государственной судебной администрацией решений, вынесенных, в том числе, в пользу судей и работников судов.

Второй вопрос Галины Третьяковой касался того, когда планируется отвязать должностные оклады от прожиточного минимума.

«Второй вопрос. Относительно статьи 7 соответственно бюджету и на 2024, и на 2025 год, когда в 2016 году Данилюк, Гройсман вместе с Ревой и госпожой Кринтовской отвязал должностные заработные платы от минимальной заработной платы, привязав их к прожиточному минимуму, создав предпосылки искусственного занижения минимума. Когда вы их отвяжете? – спросила она.

На это Сергей Марченко отметил, что «относительно прожиточного минимума и отвязки, привязки – это комплексная реформа».

«И я надеюсь, что мы вместе с вами, с профильным министерством, подготовим соответствующие наработки, которые будут поддержаны депутатским корпусом, и после этого они будут отражены в проекте бюджета. Потому что любые реформы, которые касаются достаточно чувствительных граждан, я считаю, что им нужно больше немного времени, чтобы найти соответствующие, правильные решения» - отметил он.

Напомним, как писала «Судебно-юридическая газета», министр социальной политики Оксана Жолнович во время часа вопросов к Правительству 20 сентября призвала народных депутатов вернуться к рассмотрению законопроекта 3515, которым планируется отвязать «минималку» от прожиточного минимума и ввести налогообложение для домохозяйств. Дело в том, что рост прожиточного минимума приводит к перерасчету, в частности, зарплат работникам отдельных учреждений.

Автор: Наталя Мамченко

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