Сергій Марченко про те, коли держава виплатить 140 млрд боргу Пенсійного фонду за рішеннями судів: «Суди приймають рішення, які шкодять державі, розбалансовуючи бюджет»

Міністр фінансів Сергій Марченко на питання щодо строків виплати боргу у 140 млрд грн за позовами громадян проти Пенсійного фонду заявив, що «варто було б провести окреме обговорення, чому суди України приймають рішення, які фактично шкодять інтересам держави Україна, розбалансовуючи бюджет».

Джерело фото: mof.gov.ua

Міністр фінансів Сергій Марченко вважає за доцільне провести окреме обговорення, чому українські суди «приймають рішення, які фактично шкодять інтересам держави Україна, розбалансовуючи бюджет». Про це він зазначив під час години запитань до Кабміну 20 вересня, відповідаючи на питання голови Комітету Верховної Ради з питань соціальної політики Галини Третьякової.

Так, Третьякова зазначила, що заборгованість за рішеннями національних і міжнародних судів тільки у Пенсійного фонду України сягає сьогодні 140 мільярдів. Тобто, за рішеннями на користь громадян, які відсуджують у держави належні їм виплати.

«Водночас єдиною бюджетною програми по погашенню заборгованості по міжнародних і національних судах досі не створено, хоча прийнята стратегія уряду. В мене питання, чи буде така створена програма і чому бухгалтерський облік у Пенсійному фонді дозволяє частину рішень національних судів брати на збільшення пенсій, а це не йде з державного бюджету?» - запитала голова соціального комітету.

На це міністр фінансів Сергій Марченко вказав, що спроба шукати кошти на виплати за цими рішеннями є «потенційним злочином».

«З приводу судових рішень. Давайте визначимося і будемо відвертими. 140 мільярдів гривень – це досить непомірна ціна в мирних умовах. Я вважаю, це потенційним злочином в умовах військового часу намагатися вирішувати питання з виплатами такими і шукати ці кошти. Тому у нас є відповідна бюджетна програма, яка забезпечує виплати коштів відповідно до прийнятих судових рішень. Ви знаєте, ця програма є в казначействі України. І ми в межах доступного і наявного ресурсу поступово здійснюємо погашення таких судових рішень.

Інше питання, що варто було б провести окреме обговорення, чому у нас такі рішення виникають, чому суди України приймають рішення, які фактично шкодять інтересам держави Україна, розбалансовуючи бюджет і створюючи передумови, коли ми не зможемо профінансувати базові потреби. Це окреме питання, і я сподіваюсь, що ви також дасте належну оцінку і таким рішенням, і способу, яким чином ми як Міністерство фінансів можемо реалізувати таку політику» - зауважив Сергій Марченко.

Варто зазначити, що під час з'їзду суддів порушувалося питання щодо причин невиконання та перманентного оскарження Державною судовою адміністрацією рішень, винесених, у тому числі, на користь суддів та працівників судів.

Друге питання Галини Третьякової стосувалося того, коли планується відв’язати посадові оклади від прожиткового мінімуму.

«Друге питання. Щодо статті 7 відповідно бюджету і на 2024, і на 2025-й рік, коли в 2016 році Данилюк, Гройсман разом з Ревою і пані Кринтовською відв'язав посадові заробітні плати від мінімальної заробітної плати, прив'язавши їх до прожиткового мінімуму, створивши передумови штучного заниження мінімуму. Коли ви їх відв'яжете?» - запитала вона.

На це Сергій Марченко зауважив, що «стосовно прожиткового мінімуму і відв'язки, прив'язки – це комплексна реформа».

«І я сподіваюсь, що ми разом з вами, з профільним міністерством підготуємо відповідні напрацювання, які будуть підтримані депутатським корпусом, і після цього вони будуть відображені в проекті бюджету. Тому що будь-які реформи, які стосуються громадян, які досить чутливі, я вважаю, що їм потрібно більше трошки часу, щоб знайти відповідні, правильні рішення» - зазначив він.

Нагадаємо, як писала «Судово-юридична газета», міністр соціальної політики Оксана Жолнович під час години запитань до Уряду 20 вересня закликала народних депутатів повернутися до розгляду законопроекту 3515, яким планується відв'язати «мінімалку» від прожиткового мінімуму та запровадити оподаткування для домогосподарств. Справа у тому, що зростання прожиткового мінімуму призводить до перерахунку, зокрема, зарплат працівникам окремих установ.

Автор: Наталя Мамченко

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