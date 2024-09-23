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У Британії розповіли, чи змінилася позиція щодо використання Україною ракет Storm Shadow по території рф

18:00, 23 вересня 2024
Використання Storm Shadow Україною залишається на порядку денному уряду Великої Британії.
У Британії розповіли, чи змінилася позиція щодо використання Україною ракет Storm Shadow по території рф
Джерело фото: Мілітарний
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Уряд Великої Британії не переглядав свою позицію щодо використання українськими військовими ракет Storm Shadow для ударів по території росії. Про це заявила речниця прем'єр-міністра Кіра Стармер, повідомляє The Guardian.

«Ми залишаємося в постійному контакті з українцями і завжди будемо прислухатися до їхньої позиції. Як ви можете очікувати, на ГА ООН ми зосередимося на низці питань, включно з постійною підтримкою України в її захисті від російської агресії, а також припиненням вогню в Газі та деескалацією напруженості в Лівані та іншими» — зазначила вона.

Речниця також підтвердила, що позиція Британії щодо ракет Storm Shadow залишається незмінною: «Наші поточні обговорення щодо України не стосуються одного конкретного виду військової техніки. Це ширші дискусії про стратегію і про те, як ми підтримуємо Україну у вирішальний період протягом наступних кількох місяців і в міру того, як ми вступаємо в зиму».

Така позиція демонструє стабільну підтримку Британією українських зусиль у боротьбі проти російської агресії.

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