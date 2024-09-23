В Британии рассказали, изменилась ли позиция по использованию Украиной ракет Storm Shadow по территории рф

Использование Storm Shadow Украиной остается на повестке дня правительства Великобритании.

Источник фото: Милитарный

Правительство Великобритании не пересматривало свою позицию относительно использования украинскими военными ракет Storm Shadow для ударов по территории россии. Об этом заявила пресс-секретарь премьер-министра Кира Стармер, сообщает The Guardian.

«Мы остаемся в постоянном контакте с украинцами и всегда будем прислушиваться к их позиции. Как вы можете ожидать, на ГА ООН мы сосредоточимся на ряде вопросов, включая постоянную поддержку Украины в ее защите от российской агрессии, а также прекращением огня в Газе и деэскалацией напряженности в Ливане и другими», - отметила она.

Пресс-секретарь также подтвердила, что позиция Британии по ракетам Storm Shadow остается неизменной: «Наши текущие обсуждения по Украине не касаются одного конкретного вида военной техники. Это более широкие дискуссии о стратегии и о том, как мы поддерживаем Украину в решающий период в течение следующих нескольких месяцев и по мере того, как мы вступаем в зиму».

Такая позиция демонстрирует стабильную поддержку Британией украинских усилий в борьбе против российской агрессии.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.