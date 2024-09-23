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Каждый украинец должен присоединиться к финансированию армии, – Гетманцев объяснил логику повышения налогов

17:13, 23 сентября 2024
Финансирование армии - ответственность каждого украинца, – Даниил Гетманцев.
Каждый украинец должен присоединиться к финансированию армии, – Гетманцев объяснил логику повышения налогов
Источник фото: rada.gov.ua
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Как ранее писала «Судебно-юридическая газета», Верховная Рада одобрила в первом чтении законопроект о повышении налогов 11416-д.

Председатель Комитета Верховной Рады по вопросам налоговой политики Даниил Гетманцев объяснил в эфире телеканала «Рада», что если в бюджете не хватает средств на основной расход, финансирование армии, то каждый гражданин Украины должен приобщиться к ее поддержке.

«То есть все, мы с вами, будем платить больше на 3,5% от собственного дохода для того, чтобы профинансировать армию. Если говорить о спорах, то мне кажется, здесь споры могут быть только от лукавого, потому что на самом деле абсолютно понятное требование или просьба даже от государства к населению о том, что не хватает денег на основной наш расход - это финансирование армии, то каждый должен принять посильное участие в ее финансировании. Если говорить об относительной ставке, то есть о проценте, то она зависит от дохода, который получает человек, который получает каждый гражданин, и он должен поделиться собственным доходом с государством», - рассказал Гетманцев.

Кроме этого, законопроект предусматривает повышенные налоги на сверхприбыли банков, из которых государство планирует получить 27 млрд грн. Это станет возможным благодаря налогообложению доходов банков, хранящих средства в депозитных сертификатах.

«Еще другой пункт этого законопроекта - это большие также поступления - это налоги на сверхприбыли банков. И это то, что требовали от нас депутаты до повторного первого чтения этого законопроекта, и то, что было учтено - от банков мы в этом году планируем получить 27 млрд за счет той сверхприбыли, которую они получают от размещения своих денег в депозитных сертификатах», - добавил Гетманцев.

Гетманцев подчеркнул, что каждый украинец должен приобщиться к поддержке армии. По его словам, повышение военного сбора является необходимой мерой, поскольку армия - это основной расход государства.

«В чем суть и в чем логика именно такого решения? Чтобы все абсолютно граждане Украины выполнили свой патриотический долг в равной степени и в равной степени от своего дохода в 3,5% профинансировали наши Вооруженные Силы Украины.

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