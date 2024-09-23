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Telegram будет передавать правоохранителям номера телефонов и IP-адреса нарушителей правил платформы, – Дуров

16:59, 23 сентября 2024
Telegram меняет политику конфиденциальности и начал сотрудничество со следствием.
Telegram будет передавать правоохранителям номера телефонов и IP-адреса нарушителей правил платформы, – Дуров
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Telegram начал сотрудничать со следствием и обновил политику конфиденциальности и условия использования. Об этом сообщил основатель Telegram Павел Дуров, отметив, что компания стремится предотвратить злоупотребление поисковыми функциями приложения злоумышленниками.

Дуров сообщил, что специалисты уже улучшили безопасность поисковых функций в мессенджере, призывая пользователей сообщать о любых случаях обнаружения опасного или незаконного контента. Он также отметил, что IP-адреса и номера телефонов пользователей, которые нарушают правила, могут быть переданы соответствующим органам власти по законным запросам.

За последние недели команда модераторов, используя искусственный интеллект, значительно очистила поиск Telegram от вредоносного контента. Дуров отметил, что проблемный материал больше не доступен в поисковых результатах.

«Эти меры должны отпугнуть преступников. Поиск в Telegram предназначен для поиска друзей и новостей, а не для продвижения нелегальных товаров. Мы не позволим злоумышленникам ставить под угрозу целостность нашей платформы для почти миллиарда пользователей», - подытожил он.

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