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Telegram передаватиме правоохоронцям номери телефонів та IP-адреси порушників правил платформи, – Дуров

16:59, 23 вересня 2024
Telegram змінює політику конфіденційності та розпочав співпрацю зі слідством.
Telegram передаватиме правоохоронцям номери телефонів та IP-адреси порушників правил платформи, – Дуров
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Telegram почав співпрацювати зі слідством та оновив політику конфіденційності й умови використання. Про це повідомив Павло Дуров, зазначивши, що компанія прагне запобігти зловживанню пошуковими функціями застосунку зловмисниками.

Дуров повідомив, що спеціалісти вже покращили безпеку пошукових функцій у месенджері, закликаючи користувачів повідомляти про будь-які випадки виявлення небезпечного або незаконного контенту. Він також наголосив, що IP-адреси та номери телефонів користувачів, які порушують правила, можуть бути передані відповідним органам влади за законними запитами.

За останні тижні команда модераторів, використовуючи штучний інтелект, значно очистила пошук Telegram від шкідливого контенту. Дуров зазначив, що проблемний матеріал більше не доступний у пошукових результатах.

«Ці заходи повинні відлякати злочинців. Пошук в Telegram призначений для пошуку друзів і новин, а не для просування нелегальних товарів. Ми не дозволимо зловмисникам ставити під загрозу цілісність нашої платформи для майже мільярда користувачів», – підсумував він.

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