Військовий збір зросте втричі – Верховна Рада схвалила законопроект про підвищення податків

Парламент схвалив за основу законопроект 11416-д про підвищення податків.

Верховна Рада 17 вересня схвалила в першому читанні законопроект про підвищення податків 11416-д.

Як раніше писала «Судово-юридична газета», він передбачає:

1) підвищення військового збору та розширення кола його платників на період до 31 грудня року, у якому буде припинено або скасовано воєнний стан, а саме:

- підвищення ставки військового збору до доходів, визначених статтею 163 Податкового кодексу України, з 1,5% до 5%;

- встановлення військового збору у розмірі 1% від доходу для платників єдиного податку третьої групи;

- встановлення військового збору для фізичних осіб-підприємців - платників єдиного податку першої, другої та четвертої групи на рівні 10% розміру мінімальної заробітної плати на місяць;

2) встановлення базової ставки податку на прибуток підприємств для цілей оподаткування прибутку банків за 2024 рік у розмірі 50%;

3) встановлення базової ставки податку на прибуток підприємств для цілей оподаткування прибутку небанківських фінансових установ (крім страховиків) на рівні 25%;

4) вдосконалення запропонованої моделі визначення розміру авансових внесків у цілях оподаткування прибутку підприємств, які здійснюють роздрібну торгівлю пальним;

5) зміна податкового періоду з квартального на місячний для подання звітності про суми доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податків - фізичних осіб, і суми утриманого з них податку, а також суми нарахованого єдиного внеску.

Окрім того, пропонується передбачити доручення Кабінету Міністрів щодо розробки законопроекту про внесення змін до Бюджетного кодексу України щодо зарахування надходжень від військового збору до спеціального фонду Державного бюджету з метою їх спрямування на потреби фінансового забезпечення сектору безпеки і оборони.

Крім того, пропонується зміна до Закону «Про застосування реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг», яка, за своїм змістом, стосується застереження щодо «застосування реєстраторів розрахункових операцій та/або програмних реєстраторів розрахункових операцій під час здійснення діяльності у сфері організації та проведення азартних ігор, у тому числі при здійсненні розрахунків з метою набуття права на участь в азартній грі та/або отримання ігрових замінників гривні, електронних грошових замінників».

Автор: Наталя Мамченко

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